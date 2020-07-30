Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла плановое медобследование

30 июля завершилась отпуск у игроков первой команды Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

Луческу окончательно утвердил свой тренерский штаб в Динамо

Перед возобновлением тренировочного процесса "динамовцы" прошли полное медобследование в одной из киевских клиник. В первый день на медосмотр прибыли украинцы: вратари Бойко и Нещерет, защитники Миколенко, Попов, Бурда, Сирота, полузащитники Цыганков, Караваев, Шапаренко, Андриевский, Буяльский, Цитаишвили. Также снова в обойме защитник Александр Тымчик и хавбек Богдан Леднев, которые предыдущий сезон провели в аренде в луганской Заре.

Остальные игроки пройдут медосмотр в пятницу. Уже сегодня, 30 июля, и завтра вечером "бело-синие" проведут тренировки на загородной базе в Конча-Заспе.

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