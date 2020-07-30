toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла плановое медобследование

16:19 - Читати українською
Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла плановое медобследование
Леднев, Попов и Цыганков / ФК Динамо

Летний отпуск первой команды киевского Динамо подошел к концу. Основные исполнители "бело-синих" начинают работу под руководством нового тренерского штаба.

30 июля завершилась отпуск у игроков первой команды Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

Луческу окончательно утвердил свой тренерский штаб в Динамо

Перед возобновлением тренировочного процесса "динамовцы" прошли полное медобследование в одной из киевских клиник. В первый день на медосмотр прибыли украинцы: вратари Бойко и Нещерет, защитники Миколенко, Попов, Бурда, Сирота, полузащитники Цыганков, Караваев, Шапаренко, Андриевский, Буяльский, Цитаишвили. Также снова в обойме защитник Александр Тымчик и хавбек Богдан Леднев, которые предыдущий сезон провели в аренде в луганской Заре.

Остальные игроки пройдут медосмотр в пятницу. Уже сегодня, 30 июля, и завтра вечером "бело-синие" проведут тренировки на загородной базе в Конча-Заспе.

"Я позвонил президенту Шахтера": о чем говорил Луческу на презентации в Динамо

blog_ava
Алан Патрик задумался над уходом из Шахтера
11:35
4863
Теги
Виталий Виталий Миколенко Георгий Георгий Цитаишвили Денис Денис Попов Руслан Руслан Нещерет Александр Александр Сирота Николай Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Богдан Богдан Леднев Александр Александр Тымчик Денис Денис Бойко Александр Александр Андриевский Виталий Виталий Буяльский Александр Александр Караваев Виктор Виктор Цыганков Никита Никита Бурда
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
16
мин
Оболонь-Бровар
19:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук