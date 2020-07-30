Суркис резко раскритиковал ультрас Динамо на презентации Луческу

"Я сказал ультрас, что если у них есть люди, которые смогут прийти и улучшить работу – пожалуйста. А просто языками болтать я тоже могу у телевизора. И критиковать Барселону, которая проиграла чемпионат. Просто так, ничего для этого не делая.

Суркис стал на защиту Луческу, приведя пример тренеров, работавших в составе заклятых врагов

Работать надо для этого. Помогайте конкретными делами. А то получается, что они что-то жгут, а те болельщики, которые приходят с детками, не могут прийти на стадион, потому что кто-то решил поразвлекаться. И нам дают матчи без зрителей. Кто от этого страдает?

Мы посмотрели на футбол на сегодняшний день во время коронавируса. Футбол должен быть со зрителями, иначе этот футбол не имеет смысла. Но болеть нужно цивилизировано, иначе в этом нет никакого смысла. Пошумели и кого-то оскорбили.

Меня пускай оскорбляют, то такое. Но человек, который 32 трофея завоевал, еще не успел приступить к работе, а его оскорбляют. Это нормально? Нам надо культуре учиться. Мы хотим в Европу? Ультрас пришли, я не спрятался и к ним вышел. Хотят еще раз прийти – я еще раз к ним выйду. Хотят управлять клубом – пожалуйста, пускай идут управляют. Только деньги занесите сюда. Мирче успехов", – поделился Суркис на официальной презентации Луческу в статусе наставника Динамо.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу