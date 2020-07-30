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Ювентус официально назначил Пирло главным тренером молодежной команды

17:55 - Читати українською
Ювентус официально назначил Пирло главным тренером молодежной команды
Андреа Пирло / Фото Daily Mail

Легендарный Андреа Пирло вернулся в туринский клуб в новом статусе.

После 5-летнего перерыва Ювентус на своем официальном сайте объявил о возобновлении сотрудничества с Андреа Пирло.

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Культовый экс-хавбек возглавил Ювентус U-23. О подробностях контракта туринцев с 41-летним специалистом – не сообщается.

Напомним, Пирло является легендой итальянского футбола, он известен своими выступлениями за Милан, Ювентус и национальную сборную. Цвета туринцев экс-хавбек защищал в 2011-2015 годах, и в каждом сезоне получал золотые медали Серии А.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Андреа Андреа Пирло
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