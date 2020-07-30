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Михайличенко прибыл в Бельгию для подписания контракта с Андерлехтом

12:13 - Читати українською
Михайличенко прибыл в Бельгию для подписания контракта с Андерлехтом
Богдан Михайличенко / фото: ФК Заря

Украинский защитник Богдан Михайличенко в ближайшее время станет игроком бельгийского Андерлехта.

Богдан Михайличенко прибыл в Брюссель, чтобы завершить трансфер в Андерлехт, сообщает Nieuwsblad.

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Как отмечает источник, украинец якобы подписал контракт с бельгийским клубом сроком на 4 года, однако официально об этом не было объявлено.

К слову, Михайличенко провел 35 матчей в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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Теги
Богдан Богдан Михайличенко Трансферы Заря Заря Андерлехт Андерлехт Бельгия
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