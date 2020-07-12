Главные новости футбола 11 июля: Малиновский классно забил Ювентусу, Динамо готово распрощаться с Цыганковым

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 июля.

Наши звезды за рубежом

Руслан Малиновский наказал Ювентус роскошным голом в центральном матче Серии А. Украинец мог вывести свою команду на второе место чемпионата и бросить вызов туринцам в борьбе за чемпионство, однако Юве спасся от поражения благодаря двум пенальти.

Александр Зинченко потерял место в стартовом составе Манчестер Сити, но полезно вышел на замену в феерическом матче против Брайтона. "Горожане" уничтожили соперника, а партнер украинца оформил хет-трик. А еще Зинченко может стать частью грандиозного трансфера Манчестер Сити и сменить чемпионат.

Вест Хэм оформил первый вылет в АПЛ благодаря историческому покеру – Андрей Ярмоленко остался с крошками времени и низким баллом. Лондонцы посвятили годовщине трансфера Ярмоленко подборку лучших его голов.

Украина

Динамо якобы решилось продать Виктора Цыганкова. "Сейчас или никогда": Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Алексей Михайличенко взял на матч против Александрии 21 игрока – у киевлян есть большая потеря. Анонс главного матча дня читайте на сайте в ближайшее время.

Заря уверенно победила Колос благодаря дублю Кочергина и вернулась на второе место УПЛ – подопечные Виктора Скрипника сохранили шансы на Лигу чемпионов. СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением, отмененным голом и дублем Супряги.

УПЛ назвала возможную дату старта нового чемпионата Украины. СК Днепр-1 официально объявил о трансфере Артема Довбика. В Первой лиге Ингулец обыграл Волынь благодаря голу ударом через себя на первой минуте, Черноморец и Рух расписали боевую ничью.

Европа

Барселона скромно одолела Вальядолид и продолжила преследование Реала. Лионель Месси установил очередной уникальный рекорд Примеры и повторил достижение века экс-одноклубника.

Безумный день в Англии: Шеффилд Юнайтед сенсационно разгромил Челси, Ливерпуль не смог одолеть Бернли, а Норвич установил антирекорд АПЛ.

Умер легендарный Джек Чарльтон – чемпион мира в составе сборной Англии.