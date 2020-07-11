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Александрия – Динамо: Михайличенко взял на матч УПЛ 21 игрока – у киевлян есть большая потеря

17:51 - Читати українською
Александрия – Динамо: Михайличенко взял на матч УПЛ 21 игрока – у киевлян есть большая потеря
Динамо отправилось в Александрию / ФК Динамо

Динамо отправилось в Александрию на поединок 30-го тура Премьер-лиги. В списке "бело-синих" 21 футболист, 20 из которых попадут в заявку на игру.

 

Абдул Кадири, Йосип Пиварич, Фран Соль и Виталий Миколенко не помогут Динамо в поединке 30-го тура УПЛ против Александрии. Все четверо не поехали на выездной матч, информирует официальный сайт "бело-синих".

Первые двое дисквалифицированы, причины отсутствия Соля и лидера обороны Миколенко не уточняются. Всего в списке Алексея Михайличенко 21 игрок, из которых один не попадет в заявку на поединок. Заметим, что киевляне отправились в Александрию на автобусе.

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Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Бурда, Кендзёра, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, Де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Бенито;

Нападающие: Каргбо, Русин.

Матч Александрия – Динамо начнется 12 июля в 19:30. После 29-ти туров УПЛ киевляне занимают третье место, команда Шарана точно финиширует пятой.

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