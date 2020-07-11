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СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением и отменённым голом

21:35 - Читати українською
СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением и отменённым голом
СК Днепр-1 – Львов – 3:2

Львов в заключительном матче субботней программы 30-го тура УПЛ устроил эффектную перестрелку с СК Днепром-1, но от очередного поражения не спасся.

25’ Владислав Супряга
83’ Владислав Супряга
86’ Алексей Хобленко
 
Абнер Ренан 6’
Абнер Ренан 19’
Сабино дос Сантос 56’
6’ Абнер Ренан
19’ Абнер Ренан
25’ Владислав Супряга
56’ Сабино дос Сантос
83’ Владислав Супряга
86’ Алексей Хобленко

Львов не знал побед в десяти последних матчах и продолжать серию во встрече против СК Днепр-1 явно не собирался. Интересно, что СК Днепр-1 официально считался хозяином поединка, хотя тот проводился аж в Тернополе, где базируются "горожане" – это потому, что в предыдущем круге "домашка" Львова из-за пандемии проводилась в Днепре.

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Условные гости шикарно начали, открыв счёт уже на 6-й минуте усилиями Бопесу и Абнера – Жоэль исполнил блестящий разрезной пас из глубины, а Ренан реализовал выход один на один с Клищуком. На 10-й голкипер днепровцев потащил удар Яковелли из пределов штрафной, а на 12-й Шина выстрелил мимо дальнего угла. В конце концов, давление львовян сказалось на 19-й минуте, когда Татарков обыграл опекуна и выкатил передачу в центр штрафной, откуда Абнер пробил в левую девятку – 0:2! Впрочем, уже на 25-й "желто-чёрные" отыграли один мяч вследствие шикарной вертикальной атаки: Коркишко отдал пас на Ди Франко, а тот в касание разрезал оборону – Супряге оставалось только переиграть Сарнавского! 1:2.

Во второй половине первого тайма СК Днепр-1 выровнял ход встречи и был близок ко второму взятию ворот на 33-й минуте – это Коркишко замкнул прострел Хобленко ударом метров с семи, но Сарнавский спас "горожан". Впрочем, после этого игра сбилась в какой-то Мортал Комбат с кучей желтых карточек. На перерыв команды ушли с преимуществом Львова в счёте.

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Во втором тайме футболисты продолжили выяснять отношения, что вылилось в жёлтые карточки Кравчука и Браткова, а на 56-й минуте – во вторую жёлтую карточку Бопесу. Львов остался в меньшинстве и закрылся у своих ворот так хорошо, что в последующие 20 минут моментов на поле не возникало. Только в последние являются 15 минут преимущество СК Днепр-1 начала конвертироваться в моменты: так, на 77-й Цуриков при подаче облизал перекладину, а Когут с добивания не попал в дальний угол; на 78-й же Сарнавский исполнил двойной сейв – сначала взял удар Назаренко головой, а затем накрыл мяч при добивании.

На 82-й "желто-черные" таки закатили мяч в сетку, но гол отменили из-за офсайда Хобленко. Впрочем, уже в следующей атаке СК Днепр-1 забил чистый второй гол: Назаренко мощно стрелял с минимальной дистанции из центра штрафной, Люлька заблокировал, а Супряга сыграл на добивании после рикошета – 2:2. На 85-й же "спортклуб" вообще вышел вперёд в результате удачного отскока на Хобленко – Алексею оставалось только переиграть Сарнавского. 3:2. У Львова уже не было сил на спасение. Финальный свисток зафиксировал победу СК Днепр-1.

Таким образом, подопечные Дмитрия Михайленко набрали 40 очков, оторвавшись от восьмой строчки в таблице на семь зачётных баллов – впрочем, у Мариуполя на один матч меньше. Львов, имея в активе всего 27 пунктов, держится на предпоследней позиции.

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