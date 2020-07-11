СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением и отменённым голом

Львов в заключительном матче субботней программы 30-го тура УПЛ устроил эффектную перестрелку с СК Днепром-1, но от очередного поражения не спасся.

Львов не знал побед в десяти последних матчах и продолжать серию во встрече против СК Днепр-1 явно не собирался. Интересно, что СК Днепр-1 официально считался хозяином поединка, хотя тот проводился аж в Тернополе, где базируются "горожане" – это потому, что в предыдущем круге "домашка" Львова из-за пандемии проводилась в Днепре.

СК Днепр-1 официально объявил о трансфере Довбика

Условные гости шикарно начали, открыв счёт уже на 6-й минуте усилиями Бопесу и Абнера – Жоэль исполнил блестящий разрезной пас из глубины, а Ренан реализовал выход один на один с Клищуком. На 10-й голкипер днепровцев потащил удар Яковелли из пределов штрафной, а на 12-й Шина выстрелил мимо дальнего угла. В конце концов, давление львовян сказалось на 19-й минуте, когда Татарков обыграл опекуна и выкатил передачу в центр штрафной, откуда Абнер пробил в левую девятку – 0:2! Впрочем, уже на 25-й "желто-чёрные" отыграли один мяч вследствие шикарной вертикальной атаки: Коркишко отдал пас на Ди Франко, а тот в касание разрезал оборону – Супряге оставалось только переиграть Сарнавского! 1:2.

Во второй половине первого тайма СК Днепр-1 выровнял ход встречи и был близок ко второму взятию ворот на 33-й минуте – это Коркишко замкнул прострел Хобленко ударом метров с семи, но Сарнавский спас "горожан". Впрочем, после этого игра сбилась в какой-то Мортал Комбат с кучей желтых карточек. На перерыв команды ушли с преимуществом Львова в счёте.

Бывшему нападающему СК Днепр-1 диагностировали рак – ему всего 21 год

Во втором тайме футболисты продолжили выяснять отношения, что вылилось в жёлтые карточки Кравчука и Браткова, а на 56-й минуте – во вторую жёлтую карточку Бопесу. Львов остался в меньшинстве и закрылся у своих ворот так хорошо, что в последующие 20 минут моментов на поле не возникало. Только в последние являются 15 минут преимущество СК Днепр-1 начала конвертироваться в моменты: так, на 77-й Цуриков при подаче облизал перекладину, а Когут с добивания не попал в дальний угол; на 78-й же Сарнавский исполнил двойной сейв – сначала взял удар Назаренко головой, а затем накрыл мяч при добивании.

На 82-й "желто-черные" таки закатили мяч в сетку, но гол отменили из-за офсайда Хобленко. Впрочем, уже в следующей атаке СК Днепр-1 забил чистый второй гол: Назаренко мощно стрелял с минимальной дистанции из центра штрафной, Люлька заблокировал, а Супряга сыграл на добивании после рикошета – 2:2. На 85-й же "спортклуб" вообще вышел вперёд в результате удачного отскока на Хобленко – Алексею оставалось только переиграть Сарнавского. 3:2. У Львова уже не было сил на спасение. Финальный свисток зафиксировал победу СК Днепр-1.

Таким образом, подопечные Дмитрия Михайленко набрали 40 очков, оторвавшись от восьмой строчки в таблице на семь зачётных баллов – впрочем, у Мариуполя на один матч меньше. Львов, имея в активе всего 27 пунктов, держится на предпоследней позиции.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України