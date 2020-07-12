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РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Малиновский наказал Ювентус роскошным голом

00:37 - Читати українською
Малиновский наказал Ювентус роскошным голом
Руслан Малиновский забивает Ювентусу

Полузащитник Аталанты из Бергамо Руслан Малиновский отличился голом в поединке 32-го тура итальянской Серии А против туринского Ювентуса. Матч, однако, завершился вничью 2:2.

55’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Малиновский 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Криштиану Роналду
80’ Руслан Малиновский
90’ Криштиану Роналду

Украинец появился на поле со скамейки запасных на 68-й минуте, а уже на 81-й вывел "Богиню" вперед.

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Муриель с левого фланга отбросил мяч на Малиновского. Хавбек подработал мяч, а затем пушечным выстрелом пробил с нерабочей правой ноги – Щенсны был бессилен. Это уже 6-й мяч украинца в итальянском первенстве в рамках кампании 2019/20.

Видео гола Малиновского:

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11 июля
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Теги
Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Видеоновости Главное Украинцы за рубежом Ювентус - Аталанта
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