Малиновский наказал Ювентус роскошным голом

Полузащитник Аталанты из Бергамо Руслан Малиновский отличился голом в поединке 32-го тура итальянской Серии А против туринского Ювентуса. Матч, однако, завершился вничью 2:2.

Украинец появился на поле со скамейки запасных на 68-й минуте, а уже на 81-й вывел "Богиню" вперед.

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Муриель с левого фланга отбросил мяч на Малиновского. Хавбек подработал мяч, а затем пушечным выстрелом пробил с нерабочей правой ноги – Щенсны был бессилен. Это уже 6-й мяч украинца в итальянском первенстве в рамках кампании 2019/20.

Видео гола Малиновского: