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Уотфорд благодаря двум пенальти одолел Ньюкасл

16:36 - Читати українською
Уотфорд благодаря двум пенальти одолел Ньюкасл
Уотфорд – Ньюкасл – 2:1 / Faisal HQ

Ньюкасл на выезде уступил Уотфорду в рамках 35-го тура АПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 35-тур

Уотфорд – Ньюкасл – 2:1

Голы: Дини, 52, 80 (пенальти) – Гейл, 23

Ливерпуль – Бернли – начало в 17:00

Шеффилд Юнайтед – Челси – начало в 19:30

Ньюкасл приехал в гости к Уотфорду. На 23-й минуте гостям удалось открыть счет. После прострела с углового мяч попал к Гейлу, который пробил практически в пустые ворота. Чуть позже, на 36-й "сороки" имели еще одну возможность увеличить преимущество. Это Сен-Максимен ворвался в штрафную и низом пробил в правый угол ворот, однако голкипер чудом спас ворота.

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Сразу после перерыва, после грубого фола в штрафной, арбитр назначил одиннадцатиметровый и хозяева получили шанс забить. Его реализовал Дини, на силу пробивши по центру ворот. На 80-й был назначен еще один пенальти и снова в ворота Ньюкасла. Исполнять его взялся тот же Дини – вратарь угадал угол, но удар был слишком сильным. "Сороки" пытались отыграться, однако до конца матча создать действительно опасных моментов им не удалось.

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