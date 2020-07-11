Первая лига: Ингулец обыграл Волынь благодаря голу ударом через себя на первой минуте, боевая ничья Черноморца и Руха

В субботу, 11 июля, прошли 5 поединков 23-го тура Первой лиги. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур

Николаев – Оболонь-Бровар – 0:2

Голы: Мединский, 74, Коста Тенорио, 90+1

Прикарпатье – Кремень – 2:1

Голы: Семотюк, 62, Пастух, 82 – Сула, 22

Нереализованный пенальти: Сула, 20

Удаление: Олейник, 50 (Кремень)

Горняк-Спорт – Агробизнес – 3:2

Голы: Герасимец, 1, 48, Лозовой, 16 – Семенец, 44, Слотюк, 85

Волынь – Ингулец – 0:1

Гол: Сичинава, 1

Удаления: Хагназари, 71, Недилько, 71 (за пределами поля) – Коробка, 82

Черноморец – Рух – 2:2

Голы: Брагару, 9, Янаков, 71 – Эрнест, 18, Мартынюк, 76 (пен)

В Ивано-Франковске местное Прикарпатье принимало Кремень. На 20-й минуте Сула не реализовал пенальти, пробив мимо ворот, но уже через 2 минуты исправился и открыл счет. Во втором тайме Кремень остался в меньшинстве – голкипер грубо сыграл против соперника и получил прямую красную. Прикарпатье воспользовалось численным преимуществом – забивали Семотюк и Пастух. Благодаря этой победе ивано-франковцы набрали 21 очко и обошли Кремень, поднявшись на 12 место.

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Николаев дома уступил Оболони-Бровар. Гости открыли счет лишь на 74-й минуте после розыгрыша стандарта. Уже в компенсированное время киевляне провели быструю контратаку и забили второй гол, сняв все вопросы о победителе. Оболонь-Бровар с 42-мя очками находится вблизи группы лидеров, Николаев – во второй половине таблицы.

Агробизнес, который возглавлял турнирную таблицу, неожиданно проиграл в Горишних Плавнях. Местный Горняк-Спорт забил уже на 24-й секунде – Герасимец реализовал выход один на один. На 16-й минуте счет был уже 2:0, отличился Лозовой. Еще до перерыва подопечные Чижевского сократили отставание в счете, но впоследствии пропустили в третий раз – Герасимец ударом головой оформил дубль. На последних минутах игры Агробизнес забил снова, но это был последний гол в матче. 3:2 – неожиданное поражение лидера.

В центральном матче дня Ингулец обыграл Волынь. Уже на первой минуте Ника Сичинава открыл счет роскошным ударом через себя. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую получил Хагназари, а резервный голкипер Недилько тоже был удален, сидя на скамейке. Впрочем, не обошлось без удаления и у Ингульца – Коробка пробил после свистка и получил вторую желтую. В конце концов, Ингулец удержал минимальное преимущество и вышел в лидеры. Волынь – пятая.

Завершал игровой день поединок в Одессе, где встречались Черноморец и Рух. Еще к 20-й минуте команды обменялись голами, а во второй половине игры Янаков снова вывел "моряков" вперед. Впрочем, львовяне сумели спасти ничью – Мартынюк реализовал пенальти. Рух после возобновления чемпионата еще не выигрывал – всего два очка в трех матчах отбросили команду Ивана Федыка на седьмое место. Правда, у Руха еще две игры в запасе. Черноморец – десятый.

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