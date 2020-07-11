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Парад звездных ошибок и неожиданный разгром в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Челси

21:45 - Читати українською
Парад звездных ошибок и неожиданный разгром в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Челси
Макберни выигрывает второй этаж / официальный твиттер АПЛ

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед на своем поле разгромил лондонский Челси. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

18’ Дэвид Макголдрик
33’ Оливер Макберни
77’ Дэвид Макголдрик
 
18’ Дэвид Макголдрик
33’ Оливер Макберни
77’ Дэвид Макголдрик

Несмотря на преимущество гостей во владении мячом, больше напряжения возникало именно у ворот лондонцев. Как следствие, "клинки" забили дважды еще до перерыва.

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Сначала Дэвид Макголдрик воспользовался сейвом Кепы перед собой после рикошета и добил мяч в ворота. А на 33-й минуте Оливер Макберни головой замкнул навес Стивенса после фланговой комбинации.

Во втором тайме Челси попытался переломить ход поединка, но пропустил результативную атаку Юнайтед. На 77-й минуте Рюдигер на тарелочке выложил пас под удар Макголдрику, и ирландец спокойно расстрелял вратаря и оформил дубль.

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