Парад звездных ошибок и неожиданный разгром в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Челси

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед на своем поле разгромил лондонский Челси. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Несмотря на преимущество гостей во владении мячом, больше напряжения возникало именно у ворот лондонцев. Как следствие, "клинки" забили дважды еще до перерыва.

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Сначала Дэвид Макголдрик воспользовался сейвом Кепы перед собой после рикошета и добил мяч в ворота. А на 33-й минуте Оливер Макберни головой замкнул навес Стивенса после фланговой комбинации.

Во втором тайме Челси попытался переломить ход поединка, но пропустил результативную атаку Юнайтед. На 77-й минуте Рюдигер на тарелочке выложил пас под удар Макголдрику, и ирландец спокойно расстрелял вратаря и оформил дубль.

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