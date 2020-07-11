Динамо решилось продать Цыганкова, – СМИ

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков получил шанс сменить клуб по окончании текущего сезона.

Президент Динамо Игорь Суркис дал согласие на продажу Виктора Цыганкова этим летом. Отныне Виталий Цыганков – отец игрока, который одновременно является и его агентом, может начинать искать варианты для лидера киевлян. Об этом сообщает Telegram канал Динамо Киев Inside.

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Ранее сообщалось об определенном интересе к 22-летнему атакующему хавбеку со стороны Хоффенхайма, Наполи и английских клубов.

Напомним, Виктор Цыганков дебютировал за первую команду Динамо в 2016 году под руководством Сергея Реброва. В текущем сезоне вингер провел 36 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 15 голов и 8 ассистов. Transfermarkt оценивает лидера "бело-синих" в 16 млн евро, а его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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