Норвич установил антирекорд АПЛ – приложился Вест Хэм

Поражение от лондонского Вест Хэма (0:4) в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги стала роковым для Норвича. Подопечные Даниэля Фарке потеряли математические шансы на сохранение прописки в дивизионе.

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Такое количество вылетов начиная с сезона 1992/93 – антирекорд соревнований. Ранее Норвич делил сомнительное лидерство с Кристал Пэлас, Мидлсбро, Сандерлендом и Вест Бромвичем. Все эти команды по 4 раза вылетали из АПЛ.

К слову, Норвич также установил клубный антирекорд, потерпев наибольшее количество поражений в Премьер-лиге в своей истории. В пассиве "канареек" уже 24 поражения в рамках кампании 2019/20.

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