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Норвич установил антирекорд АПЛ – приложился Вест Хэм

17:38 - Читати українською
Норвич установил антирекорд АПЛ – приложился Вест Хэм
"Канарейки" пропускают от лондонцев / официальный твиттер АПЛ

Поражение от лондонского Вест Хэма (0:4) в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги стала роковым для Норвича. Подопечные Даниэля Фарке потеряли математические шансы на сохранение прописки в дивизионе.

 
Майкл Антонио 11’
Майкл Антонио 45+1’
Майкл Антонио 54’
Майкл Антонио 74’
11’ Майкл Антонио
45+1’ Майкл Антонио
54’ Майкл Антонио
74’ Майкл Антонио

"Канарейки" в пятый раз в истории покинут АПЛ, сообщает Opta Sports.

Партнер Ярмоленко повторил историческое достижение – такого не было почти 40 лет

Такое количество вылетов начиная с сезона 1992/93 – антирекорд соревнований. Ранее Норвич делил сомнительное лидерство с Кристал Пэлас, Мидлсбро, Сандерлендом и Вест Бромвичем. Все эти команды по 4 раза вылетали из АПЛ.

К слову, Норвич также установил клубный антирекорд, потерпев наибольшее количество поражений в Премьер-лиге в своей истории. В пассиве "канареек" уже 24 поражения в рамках кампании 2019/20.

Вест Хэм разбомбил Норвич благодаря историческому покеру – "крошки" для Ярмоленко и первый официальный неудачник АПЛ

blog_ava
Вест Хэм оформил первый вылет в АПЛ благодаря историческому покеру – Ярмоленко несправедливо получил "крошки"
16:36
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Теги
АПЛ Англия Норвич Норвич Норвич - Вест Хэм
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