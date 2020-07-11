Умер легендарный Джек Чарльтон – чемпион мира в составе сборной Англии

Печальная весть пришла с Туманного Альбиона – не стало легендарного футболиста и тренера Джека Чарльтона.

Бывший защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт английского клуба.

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Чарльтон выступал на позиции защитника и провел в Лидсе всю свою футбольную карьеру. За 23 года он сыграл за "павлинов" 773 матча, что является лучшим показателем в истории команды. Вместе с Лидсом Чарльтон выиграл чемпионат Англии и Кубок страны.

В составе сборной Англии Джек завоевал золото на домашнем чемпионате мира в 1966 году, а через два года помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата Европы.

После завершения карьеры футболиста Чарльтон работал тренером. В 1973 году он возглавил Мидлсбро и привел клуб к победе во втором дивизионе чемпионата Англии. В 1974 году его признали лучшим тренером страны. Тренировал также Шеффилд Уэнсдей и Ньюкасл. Кроме того, с 1986 по 1995 годы возглавлял сборную Ирландии.

К слову, Джек Чарльтон – старший брат легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии Бобби Чарльтона.

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