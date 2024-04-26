Андрей Лунин продемонстрировал принципиальность во время переговоров с Реалом о продлении контракта.

Украинец требовал зарплату на уровне суперзвездного Тибо Куртуа, утверждает El Nacional.

Куртуа запугивает Лунина близким возвращением: "Даже лучше, чем ожидалось"

Реал был готов к определенному повышению, но даже близко не собирается удовлетворить такие аппетиты потенциально резервного кипера. Все больше факторов указывают на продажу Лунина ближайшим летом. К счастью, претендентов хватает. Милан присоединился к МЮ и Баварии в очереди за 25-летнего вратаря.

Лунин оптимистично настроен относительно своего будущего после яркого сезона. Украинец провел 28 матчей, пропустил 25 мячей и 12 раз сохранял свои владения "сухими".

"Так какой настоящий Лунин?": испанские СМИ озадачены матчем украинца с Барселоной – встречали как звезду