Лунин шокировал Реал требованием зарплаты на уровне Куртуа – у украинца появилось еще одно топ-направление для побега
Андрей Лунин продемонстрировал принципиальность во время переговоров с Реалом о продлении контракта.
Украинец требовал зарплату на уровне суперзвездного Тибо Куртуа, утверждает El Nacional.
Куртуа запугивает Лунина близким возвращением: "Даже лучше, чем ожидалось"
Реал был готов к определенному повышению, но даже близко не собирается удовлетворить такие аппетиты потенциально резервного кипера. Все больше факторов указывают на продажу Лунина ближайшим летом. К счастью, претендентов хватает. Милан присоединился к МЮ и Баварии в очереди за 25-летнего вратаря.
Лунин оптимистично настроен относительно своего будущего после яркого сезона. Украинец провел 28 матчей, пропустил 25 мячей и 12 раз сохранял свои владения "сухими".
"Так какой настоящий Лунин?": испанские СМИ озадачены матчем украинца с Барселоной – встречали как звезду