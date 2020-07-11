Зинченко может стать частью грандиозного трансфера Манчестер Сити и сменить чемпионат

Чемпионы Англии двух предыдущих лет после проигрыша титула в этом сезоне решили перестроить свою линию обороны. Александр Зинченко не останется в стороне.

Манчестер Сити твердо настроен подписать одного из лучших центрбеков Серии А Калиду Кулибали, информирует The Sun. В глазах Пепа Гвардолы сенегалец станет идеальным партнером Эмерику Ляпорту. Эрику Гарсии пока не хватает опыта, Джон Стоунз нестабилен, Фернандиньо часто нужен в опорной зоне, а Никлас Отаменди регулярно ошибается.

Манчестер Сити летом усилит три позиции – Зинченко ищут конкурента

Кулибали находится на прицеле многих суперклубов, однако препятствует высокая цена. Наполи требует за него около 80 миллионов фунтов. Такую сумму в постпандемичную эпоху не потянет никто. Манчестер Сити придумал план, как заполучить Калиду дешевле. "Горожане" хотят включить в трансфер своих футболистов.

Частью сделки могут стать Никлас Отаменди и Александр Зинченко. The Sun даже назвал свою статью "ZINTERESTING MOVE", намекая на важное значение Саши в переговорах.

Как сообщает источник, Наполи заинтересован в переходе аргентинца и украинца – неаполитанцы уже контактировали с Сити на счет потенциальных трансферов. Манчестер Сити может использовать Зинченко и Отаменди как часть оплаты за Кулибали. Таким образом вместо 80 млн фунтов "горожане" отправят в Неаполь 65 млн и двух защитников.

Насколько выгоден для Зинченко переход в Наполи – вопрос спорный. Левый фланг обороны в команде Дженнаро Гаттузо хорошо укомплектован. Там играет португальский фулбек Мариу Руй, за место в основе также борется Фаузи Гулям. Менять Манчестер Сити на Наполи без четких перспектив украинцу не очень выгодно.

Наполи последнее время демонстрирует превосходные результаты. После выхода из карантина "партенопеи" успели завоевать Кубок Италии и выиграть 4 из 5 матчей Серии А, навязав борьбу за пятую строчку. Участие в еврокубках на следующий сезон команде гарантировано.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону