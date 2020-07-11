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Месси установил очередной уникальный рекорд Примеры и повторил достижение века экс-одноклубника

21:20 - Читати українською
Месси установил очередной уникальный рекорд Примеры и повторил достижение века экс-одноклубника
Лионель Месси / Sports Illustrated

Под магическим давлением нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси не устоял очередной рекорд местного чемпионата.

 
Артуро Видаль 15’
15’ Артуро Видаль

Аргентинец в первом тайме матча 36-го тура Ла Лиги против Вальядолида оформил ассист на Видаля, который стал 20-м в сезоне 2019/20, сообщает Squawka Football.

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Результативное действие Месси позволило ему покорить невероятное достижение. Нападающий "блаугранас" стал первым игроком в истории Примеры, сумевшим оформить 20 и более голов, а также 20 и более ассистов в течение одного сезона. В настоящее время в активе Месси 22 забитых мяча и 20 результативных передач (31 поединок).

К слову, в XXI веке только один исполнитель из топ-5 лиг Европы может похвастаться подобным достижением. В сезоне 2002/03 форвард лондонского Арсенала Тьерри Анри забил 24 гола и оформил 20 ассистов в АПЛ.

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Теги
Вальядолид - Барселона Тьерри Тьерри Анри Барселона Барселона Испания Рекорды Ла Лига Лионель Лионель Месси
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