Месси установил очередной уникальный рекорд Примеры и повторил достижение века экс-одноклубника

Под магическим давлением нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси не устоял очередной рекорд местного чемпионата.

Аргентинец в первом тайме матча 36-го тура Ла Лиги против Вальядолида оформил ассист на Видаля, который стал 20-м в сезоне 2019/20, сообщает Squawka Football.

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Результативное действие Месси позволило ему покорить невероятное достижение. Нападающий "блаугранас" стал первым игроком в истории Примеры, сумевшим оформить 20 и более голов, а также 20 и более ассистов в течение одного сезона. В настоящее время в активе Месси 22 забитых мяча и 20 результативных передач (31 поединок).

К слову, в XXI веке только один исполнитель из топ-5 лиг Европы может похвастаться подобным достижением. В сезоне 2002/03 форвард лондонского Арсенала Тьерри Анри забил 24 гола и оформил 20 ассистов в АПЛ.

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Lionel Messi is the first player in LaLiga history to score 20+ goals and provide 20+ assists in a single season.



Cue the fireworks. pic.twitter.com/V3Slkyjf7f — Squawka Football (@Squawka) July 11, 2020