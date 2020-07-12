Ювентус спасся от поражения Аталанте благодаря двум пенальти – Малиновский забил классный гол и мог отличиться ещё раз

В рамках центрального матча 32-го тура Серии А Ювентус и Аталанта сильнейшего не выявили (2:2).

Аталанта в случае победы над Ювентусом в Турине поднялась бы на второе место в турнирной таблице и даже могла бы вести разговоры о чемпионстве – дистанция до "бьянконери" сократилась бы до шести очков. Несмотря на такую ​​важность поединка, Джан Пьеро Гасперини решил оставить в запасе нашего Руслана Малиновского, а также прямо перед самой игрой заменил Госенса на Кастаня.

Малиновский наказал Ювентус роскошным голом

Матч начался ровно, но уже к десятой минуте стало ощутимым преимущество Аталанты в контроле мяча и территории. Бергамаски быстро возвращали мяч и не вылезали из чужой половины, а на 12-й минуте создали первый момент – это Иличич пробил из-из пределов штрафной мимо дальнего угла. Ещё через четыре минуты гости раскатали шедервальную голевую атаку: после жесткого отбора у Дибалы мяч получил Сапата, который обыгрался с Гомесом и побежал в штрафную, в то время как Алехандро гениально развернулся вокруг де Лигта и вторым касанием и разрезал оборону пасом на Дувана – нападающий же пробил в правый нижний! 0:1.

Сапата голом оформил повторение Аталантой снайперского подвига Ювентуса

Ювентус тут же огрызнулся мощным ударом Дибалы метров с 20-ти в ближний угол, но он не стал проблемой для Голлини. В целом же, Аталанта до последней трети тайма безраздельно доминировала, смело раскатывая комбинации на чужой половине и создавая моменты. Так, на 32-й минуте Сапата головой замыкал подачу с левого фланга (мимо правой штанги), а на 35-й после углового Иличич подрезал мяч на Дувана – выстрел форварда с минимальной дистанции тут же накрыл Рабьо. Хозяева сразу же ответили контратакой с падением Роналду перед штрафной (без фола), после чего бергамаски выбежали в свою контратаку с дальним ударом Иличича мимо левой девятки.

У Ювентуса за всё это время можно было вспомнить разве что эпизод на 34-й минуте, когда Дибала получил шикарную передачу из центра от Бентанкура и вторым касанием пробил с линии штрафной в дальний угол – мяч рикошетом пролетел рядом со штангой!

Следующий опасный момент также создал Пауло, который аж на 43-й минуте открылся под разрезную передачу Куадрадо и подал точно на голову Роналду. Криштиану пробил мимо правого верхнего угла ворот Голлини, но там, вероятно, был офсайд. В конце концов, на перерыв команды ушли при абсолютно справедливом преимуществе Аталанты в счёте.

На старте второго тайма Ювентус захватил контроль над мячом и провел несколько атак, самая интересная из которых на 49-й минуте завершилась неточным ударом Бернардески с отскока из-за пределов штрафной. Аталанта ответила вбеганием Гомеса с выстрелом, который накрыл де Лигт. В конце концов, качели завершились пенальти на 54-й минуте – Дибала исполнил подачу и попал в руку де Роону, арбитр указал на "точку", а Роналду уверенно реализовал приговор. 1:1!

После этого тренеры провели ряд замен: у Юве вместо Данило и Бернардески вышли Дуглас Коста и Алекс Сандро, а Иличич в составе Аталанты сменил Пашалич. В таких условиях команды перевалили за 60-ю минуты встречи.

В середине второго тайма установилось хрупкое равновесие. Команды вели позиционную борьбу и периодически обостряли: так, на 67-й удар Сапаты с линии вратарской после прострела Пашалича заблокировали, а подачу с углового Хатебур замкнул головой – над ближней девяткой! Ювентус огрызнулся на 70-й выходом Роналду один на один с передачи свеженького Игуаина (сменил Дибалу), но и Голлини спас Аталанту, и лайнсмен заметил офсайд. Буквально за минуту до этого на поле появились Малиновский и Муриель.

В последние 15 минут основного времени Аталанта начала перехватывать инициативу и подбираться к воротам Юве более конкретно. Так, на 75-й минуте первый удар нанёс Малиновский, который развернулся перед штрафной и выстрелил в правый нижний – рядом со штангой!

Ювентус в следующей же атаке ответил диагональю Куадрадо за спину на Роналду – Криштиану одним касанием принял, а вторым пробил в дальний угол, заставив Голлини исполнить блестящий сейв. Наказание за расточительность пришло на 80-й минуте: Муриель нашел Малиновского в зоне перед штрафной, а тот принял пас и с правой, метров с 13-ти, из-под Алекса Сандро, выстрелил под ближнюю штангу – 1:2!

Руслан мог похоронить Ювентус на 86-й минуте, когда сместился с правого фланга в центр и нанёс мощный удар с левой – чуть неточно! Тут уж Ювентус не выдержал, начав атаковать, как следует. Сначала Дуглас Коста пробил по центру, на 87-й минуте Роналду со штрафного послал мяч в сантиметрах от левого нижнего угла, а на 89-й Муриель ненароком подыграл себе рукой– пенальти!. Роналду уверенно его реализовал – 2:2. Это был последний гол во встрече.

Таким образом, Ювентус остался на первой позиции, имея в активе 76 зачётных баллов. Аталанта, набрав 67 очков, не смогла обойти Лацио, держась на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.

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