СК Днепр-1 официально объявил о трансфере Довбика

Чемпион Дании и обладатель Кубка страны Артем Довбик вернулся в украинскую Премьер-лигу.

Нападающий Артем Довбик подписал контракт с СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.

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23-летний футболист, последней командой которого был датский Сеннерюск, будет выступать за днепровский клуб уже с нового сезона. Детали сделки не сообщаются.

Напомним, Довбик – воспитанник черкасского футбола. Первым профессиональным клубом форварда стал черкасский Днепр, из которого он перешел в Днепр, который в то время возглавлял Богдан Маркевич. После аренды в молдавской Заре (Бельцы) вернулся в свой бывший клуб. В 2018 году подписал полноценный контракт с Митьюлландом, с которым стал чемпионом Дании. В сентябре 2019-го перешел в аренду в Сеннерюск, с которым завоевал Кубок Дании.

За молодежную сборную Украины провел 6 матчей, в которых забил один гол. Вызывался Довбик также в национальную сборную Украины, но пока что в основе на поле не выходил.

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