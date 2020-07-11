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СК Днепр-1 официально объявил о трансфере Довбика

16:04 - Читати українською
СК Днепр-1 официально объявил о трансфере Довбика
Артем Довбик / Фото из открытых источников

Чемпион Дании и обладатель Кубка страны Артем Довбик вернулся в украинскую Премьер-лигу.

Нападающий Артем Довбик подписал контракт с СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.

Довбик вместе с Сеннерюском победил в Кубке Дании – команда украинца в меньшинстве одолела соперника

23-летний футболист, последней командой которого был датский Сеннерюск, будет выступать за днепровский клуб уже с нового сезона. Детали сделки не сообщаются.

Напомним, Довбик – воспитанник черкасского футбола. Первым профессиональным клубом форварда стал черкасский Днепр, из которого он перешел в Днепр, который в то время возглавлял Богдан Маркевич. После аренды в молдавской Заре (Бельцы) вернулся в свой бывший клуб. В 2018 году подписал полноценный контракт с Митьюлландом, с которым стал чемпионом Дании. В сентябре 2019-го перешел в аренду в Сеннерюск, с которым завоевал Кубок Дании.

За молодежную сборную Украины провел 6 матчей, в которых забил один гол. Вызывался Довбик также в национальную сборную Украины, но пока что в основе на поле не выходил.

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Трансферы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Митьюлланд Митьюлланд Сённерьюск Сённерьюск Артем Артем Довбик
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