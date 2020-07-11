Заря уверенно победила Колос благодаря дублю Кочергина и вышла на второе место в УПЛ

Колос в рамках поединка 30-го тура УПЛ не смог остановить Зарю в ее рывке в зону Лиги чемпионов, потерпев сухое поражение (0:2).

Для Зари сегодняшний поединок, как и все последующие, был критически важным, ведь после осечки с Александрией луганчане не только упустили шанс обойти Динамо в таблице, но и остались на четвёртой позиции. Впереди будут матчи с прямыми конкурентами, но до них важно не терять очки. Именно поэтому с колосом "мужики" должны были играть только на победу.

В Украине появится новая луганская Заря – СМИ сватают в руководство людей из Динамо

Подопечные Виктора Скрипника с первых минут захватили инициативу на футбольном поле, а уже на 9-й открыли счёт в результате красивой комбинации с участием Кочергина и Юрченко – в ее завершении Владислав вышел один на один с Волынцом и пробил в дальний угол, 0:1 . Колос ответил несколькими контратаками без логического завершения или с заблокированными ударами, но проблемы подловили Зарю в другой плоскости – на 20-й минуте травму Абу Ханна, вместо которого вышел Хомченовский. Цвек опустился в оборону.

Горячее всего стало на 28-й и 29-й минутах. Сначала произошел проход Леднева с выстрелом с острого угла в штангу, а ковалёвцы огрызнулись прорывом Смирного на правый край штрафной с ударом в ближний – немного неточно! После этого в активности команд наступила некоторая пауза. Следующий момент пришлось ждать до 42-й минуты, когда Тимчик мощно пробил из-за пределов штрафной после скидки с углового – Волынец вытащил мяч из-под перекладины. В конце концов, в компенсированное время Заря сделала весомую заявку на победу: Михайличенко в подкате отобрал мяч на левом фланге и разогнал контратаку с передачей на Кабаева, а тот пасом нашел в штрафной Кочергина – Владислав же оказался прямо перед голкипером, направив сферу под ближнюю штангу ! 0:2.

На второй тайм Руслан Костышин бросил в бой Антюха, а его подопечные пошли в атаку. Уже на 47-й минуте сократить отставание в счете ударом головой мог Лысенко, но Мацапура кулаком снял мяч с нападающего. Заря на 51-й ответила контратакой с отраженным выстрелом Леднева и неудачным добиванием Цвека. Колос не откатился назад, и на 58-й минуте создал свой лучший момент: Цвек привез на своей половине, Коваливке выскочили 3-в-1 с ударом Морозко в дальний угол – штанга спасла Зарю!

Виктор Скрипник в середине второго тайма снял с игры Кочергина и Михайличенко, бросив в бой Циганикса и Громова. Последний на 68-й минуте вполне мог устроить разгром, вывалившись один на один с Волынцом, но в последний момент Артем почему-то не пробил по мячу. На 70-й минуте отличиться шикарным голом мог Перович, который выстрелил из-за пределов штрафной в правую девятку, но сфера просвистела прямо над ней. Далее последовала серия замен, предупреждений и пауз, которые сбили темп. Интересных эпизодов на поле не возникало до самого конца матча.

В эндшпиле Заря таки могла довести дело до разгрома вследствие неосторожного выхода Волынца на Лунева – голкипер потерял мяч, но Максим вместо быстрого удара начал обыгрывать и защитника, и Волынца, который успел вернуться и каким-то чудом выбить сферу из-под ног соперника. Колос огрызнулся подачей с замыканием Бондаренко мимо дальнюю штангу на 89-й минуте. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную, хотя и непростой, победу Зари.

Таким образом, Заря набрала 57 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице и оторвавшись от Десны с Динамо на два зачетных балла – впрочем, они свои матчи проведут завтра. Колос, имея в активе 29 пунктов, остается на шестой строчке.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України