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УПЛ назвала возможную дату старта нового чемпионата Украины

12:43 - Читати українською
УПЛ назвала возможную дату старта нового чемпионата Украины
Динамо – Шахтер / Фото из открытых источников

Клубы украинской Премьер-лиги получили для ознакомления и утверждения предварительный план-календарь чемпионата Украины нового сезона.

Согласно предварительному календарю нового чемпионата Украины, первый тур следующего сезона может стартовать 22 августа, сообщает издание Meta Ratings.

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Текущий чемпионат Украины, согласно календарю соревнований, завершится 19 июля, после чего состоятся матчи за попадание в плей-офф Лиги Европы между 5-8 командами (25 и 29 июля).

К слову, в прошлые годы сезон в Украине начинался с матча за Суперкубок страны. Теперь этот трофей чемпион (Шахтер) и обладатель Кубка (Динамо) разыграют между собой уже после начала чемпионата – 25 августа.

Кроме этого, после первого тура украинская Премьер-лига возьмет паузу на игры сборных Украины в Лиге наций против сборных Швейцарии и Германии. Как следствие, второй тур чемпионата Украины состоится 12 сентября. Перед этим команды сыграют матчи 1/16 финала Кубка страны (9 сентября). Завершиться осенняя часть чемпионата Украины может 12-13 декабря, а возобновится УПЛ в новом году – 13 февраля.

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