Манчестер Сити уничтожил Брайтон: Стерлинг курьезно оформил хет-трик, Зинченко выпустили на треть праздника

"Горожане" легко разбили Брайтон со счетом 0:5 в рамках 35-го тура АПЛ. Обзор матча и игры Александра Зинченко читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити просто доигрывает чемпионат: титул не возьмет, второе место не потеряет. При этом "горожане" нестабильны в результатах и ​​чередуют разгромы с поражениями. Александр Зинченко на фоне слухов о возможном трансфере после двух матчей в старте остался на скамейке запасных. Слева в обороне сегодня вышел Бенжамен Менди.

Зинченко может стать частью грандиозного трансфера Манчестер Сити и сменить чемпионат

Именно фланг француза в начале встречи попытался атаковать Брайтон. Муй заставлял Менди отрабатывать в защите. Хозяева получили от этого слабые дивиденды – пару угловых, но не более. Манчестер Сити довольно быстро взял мяч под свой контроль и начал строить затяжные атаки.

Впереди Менди был значительно полезнее. Конкурент Зинченко точно навесил на голову Жезуса, но бразилец пробил неточно. Затем француз сам разрядил пушку, пробежав перед тем все поле – соперники заблокировали. В середине тайма Бенжамен еще раз подключился к атаке – на этот раз мяч после его удара разминулся со штангой.

Ничего нового в игре Менди мы не увидели. По сравнению с Зинченко: больше остроты, больше наглости, больше скорости; меньше дисциплины, меньше надежности, меньше подготовительных передач.

Стерлинг, Жезус и Марез начали создавать моменты. На 21-й минуте Манчестер Сити после их комбинации вышел вперед. Марез в центре нашел Жезуса, тот сбросил на Стерлинга, а Рахим без шансов для голкипера пробил точно в угол.

Манчестер Сити неплохо подавал угловые. Дважды остро завершал стандарты Эрик Гарсия, а в конце тайма гости все же реализовали корнер. Родри выиграл второй этаж и пробил, а Жезус с метра занес мяч в ворота. Этот гол стал 20-м в сезоне для него.

Наконец-то бразильский форвард забил. Хотя бы в такой простой ситуации. Ведь перед этим Габи традиционно транжирил шансы: выстрелил над перекладиной после классного заброса де Брюйне, с рикошетом пробил в перекладину. Однажды Жезус проявил щедрость и вывел на пустые ворота Мареза, однако и он не попал в цель.

Брайтон за весь первый тайм запомнился лишь двумя шансами Троссара. Сначала бельгиец пытался удивить ударом с острого угла, затем головой подправлял подачу с левого фланга. В обоих случаях мяч полетел над воротами.

На старте второго тайма Манчестер Сити закрыл все вопросы в матче, ударно вернувшись в игру. Де Брюйне со штрафного пробил в штангу, однако Брайтон ненадолго спасся. Марез идеально подал справа – Стерлинг головой вогнал мяч в пустые ворота. К слову, начал атаку Менди, который эффективно сыграл в отборе на чужой половине.

Через 3 минуты "горожане" забили еще раз. Хорошая комбинация с участием Жезуса и Мареза завершилась ударом Силвы. Райан плохо парировал, а Бернарду со второй попытки не простил. 0:4 – опять разгром.

На 64-й минуте, когда все было понятно, Гвардиола провел тройную замену. Среди прочих на поле вышел Александр Зинченко – заменил он, конечно, Менди и получил шанс проявить себя в последней трети встречи. Украинец сразу включился в игру и начал активно участвовать в атаках (второй по количеству передач с 65-й минуты).

Зинченко действовал широко по флангу и довольно редко смещался в центр. Сегодня был больше классическим фулбеком, а не ложным. Причина проста – он играл в связке с Фоденом (Стерлинг перешел в центр атаки), который не привязан к бровке. Саша резко прострелил в штрафную, но голкипер сыграл на перехвате. Затем вырезал туда подачу – защитники на месте.

А в целом Зинченко традиционно для себя отдал много подготовительных передач, помогая расшатывать редуты Брайтона. В обороне украинец работы почти не имел: пару раз выиграл позиционную борьбу, головой вынес мяч из собственной штрафной площади. Под занавес встречи Александра прошли на фланге, однако момент не завершился ничем.

Между тем Манчестер Сити продолжал разрывать соперника. Вышел Давид Силва, который раздавал гениальные передачи из глубины. Марез заигрался и чудом не реализовал пас-конфетку от испанца. А Стерлинг свой шанс использовал. Рахим очень курьезно оформил хет-трик: он завалился на газон, мяч упал ему на голову и проскочил между ног вратарю.

Манчестер Сити набрал 72 очка и остался на втором месте АПЛ. Впереди матчи с Борнмутом и Арсеналом в Кубке Англии. Брайтон имеет в активе 36 пунктов – 15 строчка и комфортный отрыв от зоны вылета.

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