Ярмоленко стал игроком Вест Хэма ровно 2 года назад – видео лучших голов украинца в АПЛ

11 июля 2018 года вингер сборной Украины официально стал футболистом "молотов", перейдя из Боруссии Д за 20 млн евро.

Ровно 2 года назад – 11 июля 2018-го – Вест Хэм официально объявил о подписании Андрея Ярмоленко. Лондонцы выложили дортмундской Боруссии 20 млн евро за атакующего хавбека сборной Украины.

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В течение карьеры в Лондоне украинца постигли две серьезные травмы, которые вывели его из строя на длительный срок. Впрочем, Ярмоленко сумел забить 6 голов в составе "молотов" в матчах Премьер-лиги. По случаю годовщины подписания украинца Вест Хэм выложил видео с некоторыми его голами.

К слову, сегодня лондонцы уничтожили Норвич в 35-м туре АПЛ, а Ярмоленко вышел на замену в конце игры.

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