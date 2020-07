Вест Хэм оформил первый вылет в АПЛ благодаря историческому покеру – Ярмоленко несправедливо получил "крошки"

Вест Хэм разобрался в гостях с аутсайдером АПЛ Норвичом в рамках 35 тура (4: 0). Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Норвич – Вест Хэм, стартовал в 14:30 по Киеву. "Молоты" приехали в гости к главному аутсайдеру АПЛ после неожиданного домашнего поражения от Бернли. "Канарейкам" надо было побеждать, чтобы не попрощаться с элитой досрочно. Вест Хэм находился на расстоянии трех очков от зоны вылета. Андрей Ярмоленко начал игру на скамейке запасных несмотря на эффектный мяч в ворта Норвича с первого круга. Официальный твиттер лондонского клуба не убедил Дэвида Мойеса, что украинца стоит выпускать со старта.

Норвич – Вест Хэм: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ

Соучек простил хозяевам уже на 3-й минуте, не забив после передачи Антонио. Последний классно разобрался с двумя соперниками и покатил на ближнюю штангу – чешский хавбек успел пробросить мимо голкипера, но не попал в створ с острого угла. Еще один хороший момент Томаш потерял на 8-й минуте, пробив с линии штрафной рядом с дальней "шестеркой". "Канарейки" откровенно потеряли полузащитника Вест Хэма, который имел вагон времени, чтобы прицелиться лучше. Прекрасный старт "молотов" все же завершился быстрым голом. Крессвел выполнил подачу с углового, Диоп перевел на дальнюю штангу, а Майкл Антонио мощно пробил под перекладину – 0:1.

It's the first-half drinks break at Carrow Road.



Michail Antonio's goal the difference for West Ham who lead 1-0. It's a scoreline that would see Norwich relegated today.



Follow: https://t.co/XLlC01mVRm

Listen: https://t.co/up6K4QIvJ8#bbcfootball #NORWHU pic.twitter.com/zt1I5aFscN — Match of the Day (@BBCMOTD) July 11, 2020

Антонио оказался настоящим кошмаром команды Даниэля Фарке в дебюте. 29-летний форвард частенько убегал от защитников, классно подыгрывал партнерам, опасно стрелял из пределов штрафной. Интересно, что Майкл забил свой третий гол после рестарта АПЛ – это наиболее определяющий игрок Вест Хэма прямо сейчас. Сюда же нужно добавить один ассист. Четкий месседж для Саутгейта... В середине первого тайма он стянул на себя двух и покатил пятой на Боуэна – удар соперника Ярмоленко метров с 15-ти успели заблокировать.

Michail Antonio has now been directly involved in four goals in his last four Premier League games for West Ham.



Gareth Southgate has another forward to think about. pic.twitter.com/Z18Nxutb7U — Squawka Football (@Squawka) July 11, 2020

Обреченный Норвич вообще ничего не создал за получаса игри. Зато лондонцы спокойно контролировали игру. Помочь хозяевам решил испанец Пабло Форналс, который сбил Вранчича перед штрафным гостей. Боснийский хавбек неудачно выполнил штрафной – выше ворот. "Молоты" ответили очередным опасным ударом Боуэна, которому ассистировал Антонио – мяч разминулся со стойкой в ​​считанных сантиметрах. И снова Боуэн промахивается – на этот раз в дальний угол. Вранчич успел помешать одному из лидеров Вест Хэма, который пробивал из пределов вратарской. Среди атакующих игроков Мойеса довольно серо выглядел лишь Форналс, который много ошибался и не использовал свой основной козырь – хороший дриблинг.

Крул спасает "канареек" после удара Соучека на 40-й. Чех блестяще пробил слета под перекладину. Майкл Антонио! Бомбардир Вест Хэма оформил дубль аккурат перед перерывом, замкнув головой подачу Нобла со штрафного. 6-й гол британца в сезоне и 4-й после карантина. Лукаш Фабиански спускает занавес первого тайма эффектным сейвом – Эмилио Буэндиа целил в дальнюю девятку. "Молотs" пошли отдыхать с комфортным преимуществом в два мяча.

A brace from @Michailantonio makes the difference at the break! #NORWHU 0-2 (HT) — West Ham United (@WestHam) July 11, 2020

После перерыва ситуация кардинально не изменилась: Вест Хэм атаковал, Норвич отбивался. Команда Мойеса как будто не покидала поле, мгновенно набросившись на беспомощного соперника. Боуэн стреляет выше ворот уже через минуту после возобновления матча. Нобл хитро пасует на линию штрафной, а удар Райса блокируют. Лондонцы вцепились в "канареек" зубами и не отпускают. Антонио пробивает с любых позиций, даже спиной к воротам – бесстрашно головой, но немного неточно. Впрочем, он же забивает в третий раз. Фантастика! Майкл вышел на свидание с Крулом, немного неуклюже пробил, но мгновенно затолкал мяч в сетку головой. Первый игрок Вест Хэма с 1987-го, который оформил хет-трик за пределами Лондона. Подвиг Тони Котти против Ковентри – теперь история.

3 - Michail Antonio is the first West Ham player to score a league hat-trick outside of London since Tony Cottee did so against Coventry in January 1987. Company. pic.twitter.com/0Ej6uG4cye — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2020

После третьего забитого мяча темп игры несколько снизился. Норвич провел сразу четыре замены ... но отличился снова Антонио! Он издевательски легко делает покер, замкнув передачу Фредерикса. Три представителя "желто-зеленых" не помешали форварду Вест Хэма спокойно переправить круглого в сетку с двух метров. Антонио – лишь девятый игрок за всю историю английской Премьер-лиги, который забил четыре гола на выезде. Последний раз это достижение покорялось легендарному Харри Кейну (2017).

4 - Michail Antonio is the ninth player to score four goals away from home in a Premier League match and the first to do so since Harry Kane against Leicester in May 2017. Crazy. pic.twitter.com/v1c9C9gqLk — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2020

Андрей Ярмоленко вышел вместо своего прямого конкурента, Боуэна, на 82-й. Немного времени, чтобы повторить нечто подобное с первого круга. Украинец лишь несколько раз касался мяча. Смотря на безумное преимущество лондонцев и проблемы с прицелом в Боуэна, наш футболист заслуживал немного больше минут. Однако Андрей проявил большой профессионализм – играл с желанием, навязывал борьбу в чужой штрафной.

Вест Хэм в итоге уверенно обыгрывает Норвич, который попрощался с АПЛ за три тура до конца первенства. "Молоты" набирают 34 очка и остаются на 16-й позиции. Борнмут, который идет 18-м в зоне вылета, имеет 28 пунктов и игру в запасе.

Выдающийся перфоманс Антонио в цифрах