Головні новини футболу 11 липня: Маліновський класно забив Ювентусу, Динамо готове попрощатись з Циганковим

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 липня.

Наші зірки за кордоном

Руслан Маліновський покарав Ювентус розкішним голом у центральному матчі Серії А. Українець міг вивести свою команду на друге місце чемпіонату та кинути виклик туринцям у боротьбі за чемпіонство, однак Юве врятувався від поразки завдяки двом пенальті.

Олександр Зінченко втратив місце у стартовому складі Манчестер Сіті, але корисно вийшов на заміну в феєричному матчі проти Брайтона. "Містяни" знищили суперника, а партнер українця оформив хет-трик. А ще Зінченко може стати частиною грандіозного трансферу Манчестер Сіті та змінити чемпіонат.

Вест Хем оформив перший виліт в АПЛ завдяки історичному покеру – Андрій Ярмоленко залишився з крихтами часу та низьким балом. Лондонці присвятили річниці трансферу Ярмоленка підбірку найкращих його голів.

Україна

Динамо нібито наважилося продати Віктора Циганкова. "Зараз або ніколи": Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції. Олексій Михайличенко взяв на матч проти Олександрії 21 гравця – у киян є велика втрата. Анонс головного матчу дня читайте на сайті незабаром.

Зоря впевнено перемогла Колос завдяки дублю Кочергіна та повернулася на друге місце УПЛ – підопічні Віктора Скрипника зберегли шанси на Лігу чемпіонів. СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням, скасованим голом і дублем Супряги.

УПЛ назвала можливу дату старту нового чемпіонату України. СК Дніпро-1 офіційно оголосив про трансфер Артема Довбика. У Першій лізі Інгулець обіграв Волинь завдяки голу ударом через себе на першій хвилині, Чорноморець і Рух розписали бойову нічию.

Європа

Барселона скромно здолала Вальядолід і продовжила переслідування Реала. Ліонель Мессі встановив черговий унікальний рекорд Прімери та повторив досягнення століття екс-одноклубника.

Шалений день в Англії: Шеффілд Юнайтед сенсаційно розгромив Челсі, Ліверпуль не зміг здолати Бернлі, а Норвіч встановив антирекорд АПЛ.

Помер легендарний Джек Чарльтон – чемпіон світу в складі збірної Англії.