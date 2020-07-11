Барселона скромно одолела Вальядолид и продолжила преследование Реала

В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги Барселона минимально переиграла Вальядолид в гостях. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

"Блаугранас" взялись за дело с первых минут и могли открыть счет уже в дебюте. Это Семеду прострелил с правого фланга, но с ударом Пуча справился кипер хозяев.

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Масип еще несколько раз сыграл надежно при стандартах, но был бессилен на 15-й минуте. После затяжной атаки каталонцев мяч оказался у Месси перед штрафной Вальядолида, а аргентинец великолепным пасом создал момент для Видаля – Артуро мощным ударом от штанги открыл счет.

Тут же удвоить преимущество Барсы был обязан Гризманн, но банально не попал по мячу после очередного опасного прострела Семеду. Вальядолид ответил моментом Гвардиолы, однако мяч просвистел рядом со штангой. Вскоре еще раз собственную активность проявил Семеду – в этот раз португалец взял инициативу на себя, ворвался в штрафную зону соперника и бил в ближний угол, но Масип не дремал.

А вот под занавес тайма лишь отвага тер Штегена спасла Барселону после немного курьезного удара Кике, который воспользовался ошибкой Лангле. В ответ Месси попытался наказать Вальядолид дальним ударом, однако мяч задел защитника и вышел на угловой.

Старт второй половины игры вообще прошел под диктовку Вальядолида. Хозяева буквально зажали Барсу (!) на гостевой половине поля и начали бомбардировать собственными моментами. В частности, опасно бил Унал, немного не хватило точности Кике после скидки с фланга, а на 61-й минуте уже тер Штеген продемонстрировал чудеса реакции после классного удара головой того же Унала (немец вытащил мертвый мяч с самого угла).

"Блаугранас" постепенно оттеснили оппонента от собственных владений, но особого рвения в атаке не продемонстрировали. Разве что Месси напомнил о себе еще одним дальним выстрелом, однако Масип был готов к удару аргентинца под перекладину.

Финальные минуты матча обернулись штурмом в исполнении Вальядолида. Однако, реализовать хотя бы один из эпизодов в свою пользу "пусела" так и не смогла. Как следствие, минимальная победа Барселоны, продолжающей чемпионскую гонку с Реалом. Каталонцы теперь имеют в активе 79 очков, мадридцы – 80 и матч в запасе.

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