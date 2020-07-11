Колос – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча, который оставляет команде Скрипника шансы на второе место

Заря оказалась сильнее Колоса в 30-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Заря.

Победу команде Виктора Скрипника принесли два точных удара Владислава Кочергина. Уже на 9-й минуте хавбек луганчан поразил дальний угол ворот с линии вратарской, а в компенсированное к первому тайму время пробил голкипера ударом в ближний.

Заря уверенно победила Колос благодаря дублю Кочергина и вышла на второе место в УПЛ

Счет неоднократно мог измениться. Шансы были у обеих команд, но помешала или удачная игра голкиперов и защитников, либо подводила точность. В конце концов, 0:2 – Заря минимум на сутки вернулась на второе место, набрав 57 очков. Колос точно финиширует 6-м.

В следующем туре Заря проведет ключевой с точки зрения борьбы за ЛЧ поединок против Динамо, а команда Костышина сыграет с Шахтером.