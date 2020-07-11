СК Днепр-1 – Львов – 3:2 – видео голов и обзор матча с дублем Супряги и роскошным камбэком команды Михайленко

СК Днепр-1 в феерическом поединке одолел Львов, уступая 0:2. Смотрите видео и обзор матча СК Днепр-1 – Львов.

Поединок в Тернополе начался очень удачно для Львова. Уже к 20-й минуте подопечные Георгия Цецадзе вели 2:0 благодаря дублю Ренана. Впрочем, практически сразу же Супряга отыграл один гол.

СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением и отменённым голом

В дебюте второго тайма Сабино получил вторую желтую и вынужден был покинуть поле. СК Днепр-1 отлично воспользовался численным преимуществом в последние 10 минут игры. Сначала Супряга буквально занес мяч в ворота, оформив дубль, а затем отличился еще и Хобленко. К слову, Алексей забил еще раньше, но взятие ворот было отменено.

Львов не выигрывает уже 11 матчей в УПЛ и занимает предпоследнее место. Подопечные Дмитрия Михайленко набрали 40 очков, оторвавшись от восьмой ступеньки на семь зачетных баллов, однако у Мариуполя на один матч меньше.