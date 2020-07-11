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СК Днепр-1 – Львов – 3:2 – видео голов и обзор матча с дублем Супряги и роскошным камбэком команды Михайленко

22:43 - Читати українською
СК Днепр-1 – Львов – 3:2 – видео голов и обзор матча с дублем Супряги и роскошным камбэком команды Михайленко
СК Днепр-1 – Львов – 3:2 – видео голов и обзор матча / УПЛ

СК Днепр-1 в феерическом поединке одолел Львов, уступая 0:2. Смотрите видео и обзор матча СК Днепр-1 – Львов.

25’ Владислав Супряга
83’ Владислав Супряга
86’ Алексей Хобленко
 
Абнер Ренан 6’
Абнер Ренан 19’
Сабино дос Сантос 56’
6’ Абнер Ренан
19’ Абнер Ренан
25’ Владислав Супряга
56’ Сабино дос Сантос
83’ Владислав Супряга
86’ Алексей Хобленко

Поединок в Тернополе начался очень удачно для Львова. Уже к 20-й минуте подопечные Георгия Цецадзе вели 2:0 благодаря дублю Ренана. Впрочем, практически сразу же Супряга отыграл один гол.

СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением и отменённым голом

В дебюте второго тайма Сабино получил вторую желтую и вынужден был покинуть поле. СК Днепр-1 отлично воспользовался численным преимуществом в последние 10 минут игры. Сначала Супряга буквально занес мяч в ворота, оформив дубль, а затем отличился еще и Хобленко. К слову, Алексей забил еще раньше, но взятие ворот было отменено.

Львов не выигрывает уже 11 матчей в УПЛ и занимает предпоследнее место. Подопечные Дмитрия Михайленко набрали 40 очков, оторвавшись от восьмой ступеньки на семь зачетных баллов, однако у Мариуполя на один матч меньше.

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