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"Сейчас или никогда": Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Франции

11:00 - Читати українською
"Сейчас или никогда": Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Франции
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Динамо Виталий Миколенко уже давно попал на радары топ-команд ведущих европейских чемпионатов. Очередным клубом, в который сватают украинца, стал Марсель.

"Как вы знаете, скаут Марселя Кевин Крибич уже привел в команду талантливого Папе Гуйе, поэтому считаем, что лучше его слушать. В частности, это касается и ситуации с Виталием Миколенко – защитником сборной Украины и киевского Динамо, которому всего 21 год, и кандидатуру которого рекомендует Крибич.

Миколенко может перебраться в Италию – украинца хочет топ-клуб, но есть одна проблема

Очевидно, что его цена немного высоковата, но если команда хочет продвинуться в этом вопросе, то нужно делать это сейчас или уже никогда. Почему? Наполи и Вест Хэм уже присматриваются к футболисту.

Если бы Марсель сделал ставку на такого таланта, то была бы вероятность ухода Амави, которого трудно представить на скамейке запасных", – пишут журналисты издания Lephoceen.fr.

Напомним, на левом фланге обороны Марселя сейчас играет Джордан Амави, однако у него совсем нет достойного конкурента.

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