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ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АНДРЕЙ ЛУНИН

Главные новости 28 июня: Динамо потерпело фиаско в Чернигове, победа Малиновского, Зинченко – в полуфинале Кубка Англии

07:00 - Читати українською
Главные новости 28 июня: Динамо потерпело фиаско в Чернигове, победа Малиновского, Зинченко – в полуфинале Кубка Англии
Главные новости футбола 28 июня

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 июня.

Украина

Десна вырвала победу над Динамо в сумасшедшем матче УПЛ. Дубль Цыганкова, автогол дебютанта и удивительное взятия ворот на последних минутах – смотрите видеообзор битвы. Алексей Михайличенко выделил ключевые моменты поражения и нашел виновных.

В других матчах игрового дня УПЛ голы чемпионов мира принесли Мариуполю победу над СК Днепр-1, а Ворскла удержала ничью против Олимпика, не дав дончанам догнать себя в таблице.

Динамо предложило 4 млн евро за хорватского бомбардира и имеет серьезного конкурента. Хавбек сборной Конго отказался от перехода в Зарю. Шахтер получил кубок и медали УПЛ: первое чемпионство Коноплянки, поздравления Фонсеки и Луческу – мы собрали лучшие мгновения.

Наши за границей

Руслан Малиновский красиво напоминал о себе в матче Серии А, но оказался в тени героя, который его заменил и принес Аталанте победу. Андрей Лунин проиграл матч за 6 очков в Сегунде, получил самую низкую оценку, однако угодил фанам эмоциями.

Николай Морозюк ассистом помог Ризеспору спастись, а Артем Кравец сенсационной победой поднялся со дна Суперлиги. Фанаты Дебрецена чуть не избили футболистов прямо на поле – украинец не помог спастись от вылета впервые за 27 лет.

Море алкоголя, песни с фанатами и небо в салютах – как Сергея Реброва и его Ференцварош награждали чемпионским кубком. Дмитрий Чигринский с АЕКом проиграл в Греции – клуб украинца все еще имеет надежды на Лигу чемпионов.

Европа

Реал переиграл Эспаньол благодаря гениальному ассисту Карима Бензема и оторвался от Барселоны на вершине Примеры. В то же время Кике Сетьен потерял контроль в Барселоне – футболисты игнорируют тренера, который рискует лишиться должности.

В центральных матчах Серии А Интер на последних минутах вырвал победу над Пармой, а Милан уверенно одолел Рому – Паулу Фонсека теряет последние шансы на Лигу чемпионов. Штутгарт оформил выход в Бундеслигу, Гамбург позорным поражением решил судьбу путевки в плей-офф.

Арсенал драматично одолел Шеффилд Юнайтед, Челси минимально переиграл Лестер, а Манчестер Сити без Александра Зинченко уверенно побил Ньюкасл – все они вышли в полуфинал Кубка Англии. Уже состоялась жеребьевка решающей стадии турнира.

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Результативная перестрелка Малиновского и Ко в видеообзоре матча Удинезе – Аталанта – 2:3
06:00
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