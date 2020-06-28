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Хавбек сборной Конго отказался от перехода в Зарю

11:10 - Читати українською
Хавбек сборной Конго отказался от перехода в Зарю
Дюрель Авуну / Фото из соцсетей

Луганский клуб, продолжающий работу на трансферном рынке в поисках молодых талантов, не смог убедить центрального полузащитника французского Кана Дюреля Авуну переехать в Украину.

"У меня были варианты из-за рубежа. В частности, это софийский ЦСКА и луганская Заря – две команды, которые будут представлены в еврокубках в следующем сезоне.

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Но я не хотел туда идти: не было ни соответствующего времени для этого, ни контекста. Знаю, что это заставит людей обсуждать, но я сделал свой выбор, и знаю, что мне будет лучше в Ле Мане", – цитирует Авуну издание Africafootunited.

Напомним, Дюрель, который имеет на своем счету 8 матчей за национальную сборную Конго, уже подписал соглашение о переходе в Ле Ман. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.

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