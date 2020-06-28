Морозюк ассистом помог Ризеспору спастись, Кравец сенсационной победой поднялся со дна

Ризеспор с Морозюком в составе спас ничью в матче 29-го тура чемпионата Турции против Денизлиспора (2:2), а Кайсериспор Кравца одержал сенсационную победу над Сивасспором (2:0). Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Турции 2019/20, 29-й тур

Ризеспор – Денизлиспор – 2:2

Голы: Шкода, 40, Болдрин, 71 – Эступиниан, 20, И. Фернандеш, 30, (аг.)

Сивасспор – Кайсериспор – 0:2

Голы: Ачар, 45+2, Менса, 83, (пен.)

Ризеспор с Морозюком в стартовом составе был вынужден отыгрываться по ходу встречи – Эступиниан открыл счет на 20 минуте, а Фернандеш через 10 минут срезал мяч в собственные ворота. До перерыва Ризеспор отыгрался – после классного кросса от Морозюка Шкода уменьшил отставание ударом под перекладину.

Однако на этом выступление украинца завершилось – Николая заменили на 42 минуте. В общем, украинец провел неплохую встречу, получив 6,9 баллов. Отметим точность передач Морозюка – 88% безошибочных пасов, выигранное верховое единоборство и удачная попытка отбора – одна из двух.

Кравец с Луго продолжили неутешительную серию

Во второй половине Ризеспор отыгрался благодаря голу Болдрина. Интересно, что произошло это сразу после выхода еще одного украинца – Дениса Гармаша, который сыграл 20 минут и получил оценку 6,7 баллов. Еще один украинец – Андрей Борячук – провел на скамейке запасных весь матч.

А вот Кайсериспор Кравца одержал неожиданную победу над Сивасспором, который занимает третье место. Украинец вышел в стартовом составе, а первый гол был забит перед самым перерывом – результативный удар в активе Ачара. Весь поединок украинец не доиграл – его заменили на 69 минуте, а его одноклубники поставили точку в конце матча – Менса реализовал пенальти.

Статистический портал Sofascore оценил выступление нападающего в 6,6 баллов. В активе украинца – 1 удар мимо ворот, 23 касания к мячу, 80% точных передач и 6 выигранных верховых дуэлей из 9.

Таким образом, Ризеспор набрал 29 очков и расположился на 14 месте, отставая от Денизлиспора на 3 пункта. А победа Кайсериспора существенно улучшила шансы команды на выживание – теперь Кравец и Ко имеют в активе 28 зачетных баллов и близки к спасительной 15 позиции.