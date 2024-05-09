Именитый испанский арбитр Матеу Лаос считает, что Шимон Марциняк ошибся, не засчитав гол Баварии в матче с Реалом.

"Произошла катастрофа, которой никто не хотел. Свисток исключает возможность использования системы VAR. Случилось худшее, что может произойти в судействе.

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VAR не смог помочь. Не то, что лайнсмен поднял флажок, а свисток главного арбитра останавливает игру. Судьи – спортсмены, и они совершают ошибки", – цитирует Лаоса Sport.es.

Напомним, что во время ответного матча Реала и Баварии при счете 2:1 мюнхенцы сравняли счет. Впрочем, арбитры игры зафиксировали офсайд и гол отменили. Немецкий клуб уверен, что решение было неправильное.

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