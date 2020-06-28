Арсенал драматично одолел Шеффилд Юнайтед и вышел в полуфинал Кубка Англии

Подопечные Микеля Артеты стали вторым полуфиналистом Кубка Англии, обыграв Шеффилд Юнайтед (2:1).

Кубок Англии, 1/4 финала

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 1:2

Голы: Макголдорик, 87 – Пепе, 25 (пен), Себальос, 90+1

Матч Шеффилд Юнайтед – Арсенал стартовал в 15:00 по Киеву. Команды соседствуют в турнирной таблице АПЛ – 8 и 9 позиция, при этом именно "клинки" расположились выше именитых гостей.

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Уже в дебюте игры мяч оказался в воротах "Арсенала", но радость хозяев была преждевременной. После подсказки VAR главный арбитр Пол Тирни зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Впоследствии рефери еще раз огорчил Шеффилд Юнайтед, назначив пенальти за фол против Ляказетта. Пепе исполнил удар блестяще – без шансов для Хендерсона.

После перерыва хозяева забили снова, но случилось дежавю – снова VAR, снова офсайд. В конце концов, Шеффилд Юнайтед таки отыгрался в конце основного времени. Макголдрик после вбрасывания аута и неудачной игры защитников оказался самым расторопным и сравнял счет. И все же "канониры" успели забить второй гол. Себальос ударом с острого угла принес Арсеналу победу и путевку в 1/2 финала.

Сегодня же пройдет еще 2 поединка, в которых Ньюкасл сыграет с Манчестер Сити, а Лестер примет Челси.

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