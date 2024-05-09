Последние минуты поединка с Барселоной, в котором Жирона второй раз за сезон деклассирует гегемона Каталонии с тем же счетом 4:2. Четырнадцатитысячник Монтиливи сходит с ума в предвкушении Лиги чемпионов. Кто-то смеется, кто-то плачет, но все равно – от счастья. Камера выхватывает Мичела, наставника жиронцев, который подходит к трибуне и крепко обнимает жену Лару и сына Алекса, который примчался из расположения Реала, чтобы поддержать отца в такой судьбоносный момент. Трогательная сцена длится всего несколько секунд. Но семья рядом с 48-летним энтренадором каждую минуту – во всех его успехах и неудачах. Просто это обычно остается за кадром.

Пришло время рассказать о пути Мигеля Анхеля Санчеса Муньоса, или просто Мичела, который хоть пока и не де-юре, зато де-факто оказался лучшим тренером Ла Лиги в сезоне 2023/24. Откуда он такой взялся, как играл в футбол и где сформировался, как современный успешный наставник.

Очень сердитый улей

Вальекас, рабочий пригород Мадрида. Издавна здесь царила бедность, а следовательно и недовольство местной публики государственной властью. Протестные настроения и традиционная приверженность к "левачеству" сформировали философию болельщиков футбольного клуба Райо Вальекано. В 2017-м (да и значительно позже) их нездоровую агрессию на своей шкуре ощутил Роман Зозуля. А Мирон Маркевич добавил: "Это гнездо, в котором ненавидят Украину".

В 1975-м, когда здесь родился Мичел, ситуация принципиально не отличалась. Его родители тяжело работали, чтобы заработать такое-сякое песо. Они торговали овощами. Ну а сын, чтобы выбиться из нищеты, пошел в футбол. Стоит сказать, парень оказался не бесталанным. И то, что на заре 90-х воспитанник такого скромного клуба, как Райо, привлек внимание скаутов сборной Испании U-16, о многом говорит.

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Мичел отыграл за сборные практически всех юношеских возрастных категорий более 30 матчей. Вершиной стала поездка с Испанией U-20 на Кубок мира, где команда, за которую кроме Мичела выступали Рауль Гонсалес, Мичел Сальгадо, Хосеба Эчеберрия, Иван де ла Пенья, дошла до полуфинала. На тот момент наш герой уже был игроком основного состава Райо Вальекано.

"Пчелы" – типичная команда-лифт. Они все время балансировали на грани вылета из Ла Лиги, а иногда таки вылетали в Сегунду. Время шло, молодой полузащитник Райо с хорошей левой ногой остановился в своем развитии. В более статусные клубы его не приглашали, поэтому за исключением короткого периода аренды в Альмерии, он продолжал топтать газон на Кампо де Вальекас.

Ситуация кардинально изменилась, когда команду возглавил хорошо нам известный Хуанде Рамос. Ему хватило одного сезона, чтобы вернуть Райо в элиту. А кампанию 1999/00 клуб из пригорода Мадрида закончил на высокой девятой строчке. Более того, по квоте fair play Райо получил путевку в Кубок УЕФА – и выжал из этого шанса максимум.

В квалификации "пчелы" покусали до смерти бедный андорский Констел Лацио – 10:0, 6:0. Тремя мячами в этих спаррингах повышенной ответственности отметился Мичел. Дальше дожали норвежский Мольде – 1:0, 1:1. Мичел забил с пенальти в ничейном домашнем поединке. Затем лишь благодаря спасительному выездному голу нашего героя прошли датский Виборг – 1:0, 1:2. В 1/16 финала сделали доброе дело, выбросив из турнира московский Локомотив – 0:0, 2:0. В 1/8 Мичел роскошным ударом со штрафного на 90-й минуте довершает сенсационный разгром Бордо – 4:1. Французы "поплыли" настолько, что проиграли и ответный матч – 1:2. И только в четвертьфинале улей господина Рамоса был разбит Алавесом – 0:3, 2:1.

Шесть европейских голов и регулярное участие Мичела со стартовых минут в матчах Примеры сделали для него тот сезон самым незабываемым. Тем более, несмотря на крайне напряженный график команде удалось сохранить элитную прописку. Райо вылетит только по итогам чемпионата 2002/03, уже без Хуанде Рамоса, когда в течение кампании сменилось аж четверо тренеров. Ну а Мичел за почти три миллиона евро перейдет в Мурсию.

За пределами родного квартала счастья не нашел. Три сезона среди "пиментонерос", а также аренда в Малагу – это постоянная и, в основном, безуспешная борьба за основной состав. В 2006-м Мичел плюнул и вернулся туда, где когда-то был счастлив. В Райо ему доверят капитанскую повязку, а он отблагодарит еще шестью годами верного служения на поле. За шестнадцать сезонов в футболке "пчел" Мичел стал лучшим бомбардиром в истории клуба (53 гола), а также третьим по количеству сыгранных матчей (425). И еще интересный факт: за почти всю свою карьеру хавбек не получил ни одной красной карточки. Лишь 21 декабря 2011-го его удалили со скамейки запасных – слишком импульсивно оспаривал назначенный пенальти. Видимо, вживался в роль тренера потихоньку.

Панические атаки

Перед сезоном 2012/13 Мичел берется за шефство над юношами Райо Вальекано. Он находится в тесном рабочем контакте с Пако Хемесом, новым наставником первой команды и любимцем нашего испанского агента Смалийчука. Спустя четыре года бритоголовый энтренадор возглавил Гранаду, а приходившие на замену Хосе Рамон Сандоваль и Рубен Бараха довели "пчел" до ручки. В феврале 2017-го Райо уверенно стоял на вылет в Сегунду В – третий по силе дивизион Испании. И тогда руководство пригласило Мичела спасать заброшенную команду. Райо выжил в смертельной борьбе за выживание, а следующий сезон завершил на первом месте. От полного неудачника до чемпиона Сегунды – всего за каких-то полтора года. У 42-летнего тренера от успеха сорвало крышу. Буквально.

"Я поехал в отпуск, и уже там попросил жену: "Отвези меня в больницу, я умираю", – с ужасом вспоминает те дни Мичел. У него участились приступы панических атак – терпеть не было сил. Далее – длительные сеансы с психологом и психиатром. Лишь спустя 2-3 года он облегченно выдохнул: "Я пытаюсь контролировать свои эмоции".

Несмотря на постоянную терапию, Мичел не прекращал тренировать. Райо не так уж и плохо чувствовал себя среди элиты, однако в феврале-марте случилось самое страшное – команда завалилась в яму. Все началось с домашнего поражения Леганесу (1:2), после которого клуб из пригорода Мадрида проиграл еще шесть раз подряд. Легенду поблагодарили за все и попросили на выход, а на его место прибыл... Пако Хемес.

Мичел передохнул несколько месяцев и подхватил Уэску, которая только что понизилась в Сегунду. Возможности соперников он знал, а к новым подопечным быстро подобрал ключик, поэтому "гранатово-синие" пришли к финишу 42-матчевого марафона первыми. Мичелу вручили приз Мигеля Муньоса – лучшему тренеру сезона в Сегунде.

Но "день сурка" продолжался. Новый сезон в Ла Лиге тренер снова не доработал до завершения. Уэска под его руководством проиграла лишь 8 матчей из 18-ти. Однако побед не было почти вообще – только одна, скромненькая, над Алавесом в 13-м туре (1:0). Поставьте подпись под отставкой, сеньор.

Сломаться мог каждый. Но не Мичел. Заряженный позитивом от своих психотерапевтов, он решается возглавить Жирону, которая уже познала вкус Ла Лиги и отчаянно стремилась туда вернуться. В Каталонии ему дали самое главное – доверие и время. Даже несмотря на провальный старт сезона. И уже ближе к концу осени команда поставила победы на конвейер, таки запрыгнув, в конце концов, на шестую строчку, которая давала право разыграть в стыковых матчах последнюю путевку в Ла Лигу.

Интересно, что родные стены совершенно не помогли Жироне в такой решающий момент. Она расписала нулевую ничью с Тенерифе, а Эйбару вообще проиграла – 0:1. Зато на выезде эта команда превращалась в безжалостного монстра – две победы (3:1, 2:0) и заветная путевка в Примеру. А Мичел стал первым тренером в истории испанского футбола, который трижды вывел свои команды в элиту.

Шаг к звездам

Можно быть "первым парнем на деревне", в Сегунде, однако, когда оказываешься в Ла Лиге, этого очень мало. Мичел, наученный горьким опытом собственных ошибок, прекрасно это осознавал. Помимо усиления состава и тактических сюрпризов, предстояло что-то переключить в своей голове. "Нам нужно избавиться от страха маленькой команды", – подчеркивал наставник Жироны.

Моментами это удавалось очень хорошо еще в прошлом сезоне. Жиронцы дважды обыграли Севилью, расписали нулевую ничью с Барселоной на Камп Ноу и стали ночным кошмаром для Реала – 1:1 на Бернабеу, 4:2 на Монтиливи. Итоговая десятая строчка вполне устраивала болельщиков команды, но Мичел стремился к большему. Состоялась летняя трансферная кампания. Из Украины, в дополнение к Цыганкову, который быстро влился в коллектив, приехал Довбик. Царил осторожный, сдержанный оптимизм. Однако никто, даже сам Мистер, не мог предсказать, насколько мощно выстрелит обновленная Жирона.

Наставник трепетно и корректно обращается со своими подопечными. Несколько раз на протяжении сезона ему приходилось защищать наших ребят от критики журналистов и болельщиков. К примеру Довбику, который уже приучил публику к своим голам, перепало за то, что после январского хет-трика в ворота Севильи он попал в засуху.

"Забьет Довбик или не забьет, но команде нужна победа. Для этого каждый должен забивать, это наш способ мышления", – убеждал Мичел. Еще однажды ему пришлось отстаивать своего бомбардира после поражения от Хетафе: "У Довбика нет проблем. Проигрывает команда, выигрывает команда, создает моменты команда, допускает моменты команда. Мы – одно целое". Но! "Лучшая версия команды, безусловно, когда Довбик забивает".

Зато Виктор спровоцировал недовольство в свой адрес, когда несмотря на повреждение поехал в расположение сборной Украины на мартовские стыки за Евро-2024. "Он на 100% надежный и преданный нам футболист. Мы были обязаны его отпустить со сборной", – успокаивал Мичел.

К его словам прислушиваются все – от футболистов до самых радикальных фанатов. Ведь не только своей безупречной работой и поведением тренер заслужил уважение. Он попал жителям города в самое сердечко уже тогда, когда решил овладеть каталонским языком. Сейчас уроженец сурового квартала Мадрида может разговаривать на нем свободно, поэтому его воспринимают как абсолютно своего парня. А еще один сын Мичела – Мигель – бегает за кантеру Жироны.

Видимо, наступит такой день, когда Мигель Анхель Санчес Муньос упакует чемоданы, смахнет горячую слезу и переедет в Манчестер, Мадрид или Барселону. Но его контракт с "бело-красными" действует до июня 2026-го и, похоже, тренер готов насладиться этим периодом сполна. "Мечтаю войти с Жироной в историю", – не так давно сказал Мичел. Он просто не заметил, как уже там оказался.

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