Главные новости 8 мая: Лунин драматично залетел в финал Лиги чемпионов, скандал в украинском футболе
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 мая.
Лига чемпионов
Реал прошел в финал Лиги чемпионов, одержав драматическую победу в триллере с Баварией. В ворота Лунина влетел шедевр, но дубль Хоселу на последних минутах спас Мадрид. Marca признала украинского голкипера одним из героев матча. Не обошлось без скандала – арбитры лишили Баварию потенциального гола.
В решающем матче за титул "сливочные" сыграют против дортмундской Боруссии. Боруссия потеряла Джуда, игра Терзича вызвала кровь из глаз – как сплошной мрак превратился в финал Лиги чемпионов?
Украина
В украинском футболе разгорелся скандал, потому что футболиста мобилизовали работники ТЦК. Клуб обратился к Шевченко и ПФЛ, но получил четкие ответы от УАФ и ВСУ.
Рух требует от УАФ заменить арбитра матча против Оболони. Игоря Коломойского подозревают в организации заказного убийства. Мирча Луческу может сенсационно вернуться в Динамо.
Мир
Клаусула Артема Довбика тайно "выросла" – удалось раскрыть сенсационные детали потенциального трансфера. Фиорентина оформила камбэк с Брюгге и второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций.