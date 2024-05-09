Лига чемпионов

Реал прошел в финал Лиги чемпионов, одержав драматическую победу в триллере с Баварией. В ворота Лунина влетел шедевр, но дубль Хоселу на последних минутах спас Мадрид. Marca признала украинского голкипера одним из героев матча. Не обошлось без скандала – арбитры лишили Баварию потенциального гола.

В решающем матче за титул "сливочные" сыграют против дортмундской Боруссии. Боруссия потеряла Джуда, игра Терзича вызвала кровь из глаз – как сплошной мрак превратился в финал Лиги чемпионов?

Украина

В украинском футболе разгорелся скандал, потому что футболиста мобилизовали работники ТЦК. Клуб обратился к Шевченко и ПФЛ, но получил четкие ответы от УАФ и ВСУ.

Рух требует от УАФ заменить арбитра матча против Оболони. Игоря Коломойского подозревают в организации заказного убийства. Мирча Луческу может сенсационно вернуться в Динамо.

Мир

Клаусула Артема Довбика тайно "выросла" – удалось раскрыть сенсационные детали потенциального трансфера. Фиорентина оформила камбэк с Брюгге и второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций.