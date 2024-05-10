"Нам не нужно забивать пять мячей – двух будет достаточно", – сказал Де Росси перед ответной игрой с Байером. Тренер Ромы декларировал, что его команда будет пытаться совершить камбэк, а сам он и близко не будет думать о следующем важнейшем матче чемпионата с Аталантой. Было очевидно, Даниэле готовит какой-то тактический сюрприз. В Леверкузене он его явил: впервые под руководством ДДР Рома сыграла в три центральных защитника, причём левым центральным был номинально фланговый игрок Анхелиньо. Возможно, алленаторе вдохновился самым знаменитым камбэком Ромы в её истории – против Барселоны в 2018-м. Тогда Эусебио Ди Франческо тоже неожиданно сыграл в три защитника. Правда, тогда у прежнего тренера не было выбора из-за кадрового дефицита – сейчас у нынешнего наставника этот выбор был.

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Я не склонен подводить игру под результат, поэтому отмечу сразу: Рома сама не смогла выдержать заданный Байеру темп на первых минутах: после опасного удара Пеллегрини со второго этажа работа была только у Свилара. Ему угрожали Гложек, Фримпонг, Адли и Паласиос – сербо-бельгийский вратарь "джаллоросси" крутился как белка в колесе. Когда уже даже он был бессилен, на помощь пришла штанга. Казалось, итальянская команда ввязалась в авантюру: связка форвардов Лукаку-Азмун даже не цеплялась за мячи, а разрывы между оборонительной линией и средней с каждой быстрой атакой Байера увеличивались всё больше и больше.

Сам факт, что именно римляне забили в первом тайме единственный мяч, казался нелогичным. Тем не менее, за несколько минут до перерыва Та борцовским приёмом захватил Азмуна во время не самого опасного навеса на Лукаку – и арбитр Данни Маккели указал на точку. Паредес пробил не лучшим образом – строго по центру – но Коварж решил угадывать. Так счёт был открыт.

Перед игрой Де Росси признался, что просил у Массимилиано Аллегри совета по поводу ответного матча в Леверкузене. "Вы можете забить первый мяч и на 60-й минуте, главное – не спешить и не паниковать", – сказал ему тренер Ювентуса. В районе 65-й минуты Рома забила уже свой второй мяч. Гости должны быть благодарны Хаби Алонсо за ротацию – тренер Байера оставил Вирца в запасе и выпустил вместо него Гложека. Чешский форвард не только порол все свои возможности в атаке, но и привёз второй пенальти в свои ворота – он слишком высоко поднял руку в своей штрафной.

Маккели указал на точку только после видеопросмотра. Так он вернул Роме должок, тянувшийся с 2018 года: в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Барселоной (1:4) нидерландский судья не назначил в пользу римлян два чистейших пенальти – в ту пору системы VAR ещё не существовало... Коварж снова прыгнул в угол, но не угадал – Паредес пробил в противоположный.

Развязка случилась в основное время, и это единственный положительный момент для Ромы в этом противостоянии – если уж вылетать за три дня до игры с Аталантой в чемпионате, то без дополнительного времени. На 83-й минуте два главных героя римской команды последних месяцев – Миле Свилар и Джанлука Манчини – соорудили автогол: вратарь вышел на перехват и врезался в Смоллинга, а защитник не успел вовремя среагировать на неожиданный мяч – так снаряд случайным образом оказался в сетке.

Рома побежала едва ли не полным составом вперед отыгрываться, и на последних секундах пропустила второй мяч от Станишича. Так Байер установил рекорд по количеству матчей без поражений. Леверкузен обошел Бенфику образца 1953-55-х годов, которая оставалась непобедимой 48 матчей подряд. Теперь беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет 49 игр. Но самое главное для "ноль четвертых" то, что они вышли в финал Лиги Европы.