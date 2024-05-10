Чемпионат Украины U-19 2023/24, 28-й тур

Шахтер – Динамо – 1:2

Голы: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58

Удаления: Захарченко, 50 (Динамо)

Шахтер и Динамо сошлись в чемпионате U-19. Украинские гранды и здесь на первых местах, но "горняки" подходили в роли лидера первенства, опережая киевлян на 1 пункт. В первом тайме Шахтер довольно привычно владел инициативой и имели несколько шансов забить. Так, Пушкарев попал в стойку, Суркис спас после удара Ющенко, а Демченко пробил выше ворот. А Динамо воспользовалось одной из редких возможностей. Осипенко вошел в штрафную с левого края, пробил, мяч отскочил к Маткевичу, который вместо прострела пробил по воротам – 0:1!

Старт второго тайма ознаменовался удалением Захарченко – защитник Динамо получил вторую желтую на 50-й минуте. Однако это не помешало киевлянам отличиться во второй раз. Пономаренко выиграл верховую борьбу и отдал на Кремчанина, тот вошел в штрафную и отдал в центр на Балабу, а тот в касание пробил в угол – 0:2!

Шахтер отыграл один мяч. Огарков головой замкнул подачу с правого фланга – мяч эффектной дугой перелетел Суркиса и оказался в воротах. "Горняки" имели моменты сравнять счет, но Гусев сумел заблокировать удар в упор, а Суркис спас после удара головой Лосенко.

Таким образом, Динамо набрало 67 очков и опередило Шахтер в турнирной таблице – "горняки" остались с 65 пунктами вторыми. До конца первенства осталось два тура.

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