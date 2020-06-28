Челси минимально переиграл Лестер и стал третьим полуфиналистом Кубка Англии

Лондонцы в сложном матче одолели Лестер (0:1) в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Отчет об игре и видео гола смотрите на "Футбол 24".

Кубок Англии, четвертьфинал

Лестер – Челси – 0:1

Гол: Баркли, 63

Лестер и Челси борются за топ-4 АПЛ, пытаясь отстоять свои места в Лиге чемпионов. Пока обоим удается, но "лисы" после коронавирусной паузы имеют проблемы. Лондонцы напротив поразили заслуженной победой над Манчестер Сити.

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Фаворитом нынешнего поединка считался Челси, но активнее начал Лестер. Хозяева уже в дебюте встречи несколько раз попытались прорваться в штрафную площадь соперника, но до удара так и не дошло.

В стартовые 20 минут остроты вообще не было, соперники по разу ударили после стандартов. К первому водопою возник только один настоящий момент, когда Тилеманс издалека пробил в нижний угол после ошибки Гилмора – Кабальеро был на месте.

Впрочем, футбол нравился, команды действовали очень динамично, играли на встречных курсах. Пулишич получил хороший пас от Маунта и выстрелил под перекладину – спас Шмейхель. Лестер отвечал не хуже, но Эванс, Барнс и Варди из выгодных позиций вообще не попали в цель.

После перерыва Челси вследствие замен (вышли Ковачич, Аспиликуэта и Баркли) начал больше контролировать мяч. Лондонцы открыли счет усилиями Абрахама, однако форвард залез в офсайд – судьи отменили гол.

На 63-й минуте Челси все же оформил законное взятия ворот. Виллиан вырезал идеальный прострел с правого фланга, а Баркли сыграл на опережение и переправил мяч в сетку. Лестер поник, расклеилась игра в пас. Баркли сразу мог удвоить преимущество – удар в Шмейхеля.

Лестер перехватил инициативу и давил, создавая моменты. Активным был Чилвелл, роскошный шанс отличиться упустил Союнчю, попытал счастья Ндиди. Ни одна из попыток не стала результативной и не спасла "лис" от поражения. Челси мог выигрывать комфортнее (Баркли не забил), но хватило и минимальной победы. Команда Франка Лампарда вышла в полуфинал Кубка Англии, присоединившись к Манчестер Юнайтед и Арсеналу.

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