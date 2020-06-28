Овьедо скандально проиграл аутсайдеру Сегунды – Лунин прервал свою успешную серию

Овьедо уступил Нумансии (0:1) в 36 туре Сегунды, а Лунин прервал сухую серию. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда, 36-й тур

Нумансия – Овьедо – 1:0

Гол: Ихинио, 23

Удаление: Барсенас (Овьедо), 62

Матч Нумансия – Овьедо стартовал в 20:30. Лунин и Ко играли против абсолютно худшей команды второго дивизиона чемпионата Испании, если брать предыдущие 10 туров – соперники украинца набрали лишь 2 очка из 30 возможных, проиграли уже 7 матчей подряд, а безвыигрышная серия дошла до 11. Впрочем, Нумансия прервала серию неудач как раз на команде украинца.

Нумансия – Овьедо: онлайн-трансляция матча Лунина за 6 очков

Овьедо ошеломил хозяев двумя опасными выстрелами издалека. Родри неплохо пробивал уже на 30-й секунде – чуть выше ворот. А вот элегантный обводной удар Бальде с левого края штрафной завершился эффектным сейвом Данны Баррио. Голкипер Нумансии вытащил сферу из дальней девятки. Хозяева тоже не отсиживались в обороне и могли забивать на 10-й минуте. Матеу и Ескасси чудом не использовали передачу Солы с линии вратарской. На помощь Лунину пришел защитник, принявший удар на себя.

Курро решился на авантюрный удар со штрафного практически от углового флажка – над перекладиной. Впрочем, Андрею все же пришлось вынимать мяч из сетки собственных ворот на 23-й. Матеу прорвался по левому флангу, идеально точно подал на голову Ихинио, а тот пробил в дальний угол, без шансов для украинского голкипера. Лунин прерывает сухую серию из двух матчей и неистово кричит на защитников астурийской команды, которые оставили без опеки бомбардира Нумансии – это его 9-й гол в чемпионате.

Команда Зиганды красиво разыграла стандарт на 35-й, однако рефери справедливо отменил гол Родри, которому ассистировали из офсайда. Суета в штрафной хозяев едва не привела к быстрой контре "красных" 2 в 1, Боланьйос успевает выбить круглого из-под ног в Ихинио, перед которым были степи свободного пространства. Стартовый энтузиазм Овьедо испарился вместе с пропущенным мячом. Астурийцы полностью отдали инициативу команде, котороя ранее демонстрировала самую худшую форму в Сегунде.

Que coño es eso?? pic.twitter.com/QZXwxQOTdl — Coleccionista Real Oviedo (@ColeccionistaR1) June 28, 2020

Первые 45 минут завершились дальней пушкой "астурийского Киву" Луисми – голкипер Нумансии уверенно парирует. Лунин и Ко покидали поле с грустными лицами, у них совсем не клеился комбинационный футбол. После перерыва картина не изменилась: хозяева играли по счету, а гости – безуспешно пытались прорваться хотя бы к штрафному.

Жалкое зрелище, похоже, надоело Барсенасу. Хавбек Овьедо устроил греко-римскую борьбу с Калеро, ударил соперника ногой в живот и получил прямую красную. Абитр удалил панамца после подсказки видеосистента, а "синим" пришлось играть в меньшинстве почти полчаса основного времени.

Una de cal y otra de arena para el VAR en Los Pajaritos.



Tras revisar el monitor, el árbitro enseña la tarjeta roja a Bárcenas por soltar una coz a Calero.



Sin embargo, Calero también debió haber sido expulsado por un puñetazo previo. pic.twitter.com/A63H4wD12l — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 28, 2020

Лунин неуверенно сыграл на выходе – пронесло, на дальней штанге никто не замкнул. Наш чемпион мира (U-21) реабилитировался через минуту, отреагировав на мощный выстрел метров с 20-ти. Хозяева легко довели дело до победы. Овьедо не создал ни одного стоящего момента после удаления и справедливо вернулся в зону вылета – 19 место и 41 очко. Нумансия обошла атстурийцив по дополнительным показателям.