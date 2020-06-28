Манчестер Сити уверенно переиграл Ньюкасл и стал последним полуфиналистом Кубка Англии

В четвертьфинале Кубка Англии подопечные Гвардиолы без особых проблем справились с Ньюкаслом. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В четвертьфинале Кубка Англии команда Александра Зинченко на выезде противостояла Ньюкаслу. Сам украинец не попал в заветную "одиннадцатку" и остался в запасе ждать своего шанса.

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Раскачиваясь, гости постепенно завладели центром поля и понемногу отодвинули "сорок" к своей штрафной. Первый, по настоящему, опасный момент возник на 12-й минуте, когда Кевин Де Брюйне пасом нашел Рияда Мареза на линии вратарской. Выстрел алжирца просвистел над перекладиной. Уже через мгновение свое слово в ответ сказали хозяева: Энди Кэрролл обыграл нескольких соперников и вышел на хорошую позицию для удара. Однако с его выстрелом низом по центру ворот легко справился Клаудио Браво. Как окажется впоследствии, этот момент станет едва ли не единственным у "черно-белых" в первом тайме.

Своим шансом не воспользовался и Давид Силва, пробив с близкого расстояния мимо левой стойки. "Горожане" комбинировали, меняли фланги, использовали забросы и прострелы, но защита "сорок" зацементировала все подступы к своим воротам. Безупречно действовал и кипер хозяев Карл Дарлоу. В одном из эпизодов он буквально спас свою команду, когда после серии ударов, под которые самоотверженно бросались защитники, он чудом отреагировал на выстрел в упор от Мареза.

Напор манкунианцев в конце концов принес свои плоды. Во время очередной атаки Джамаал Ласселс нарушил правила в собственной штрафной, завалив на газон Габриэла Жезуса. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Де Брюйне.

После забитого гола игроки Манчестер Сити несколько успокоились и "сорокам" даже удалось несколько раз перейти на чужую сторону. Однако никаких трудностей для манкунианцев эти "переходы" не представляли.

После перерыва Ньюкасл заиграл агрессивнее и стал больше угрожать воротам Клаудио Браво. Не стало меньше моментов и у гостей. На 53-й минуте пушечному выстрелу Мареза не хватило считанных сантиметров, чтобы влететь в "девятку".

А через несколько минут свой лучший момент в матче не использовали хозяева. После ошибки Николаса Отаменди Дуайт Гейл с линии вратарской чудом запустил круглого выше ворот. И буквально сразу подопечные Гвардиолы забили второй: получив мяч на левом фланге от Фила Фодена, Рахим Стерлинг сместился ближе к центру и из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот.

Последние минуты матча прошли в атаках гостей – манкунианцы не позволяли сопернику беспокоить своего голкипера, который, однако, едва не ошибся в добавленное время, выйдя далеко из ворот.

Победа вывела команду Гвардиолы в четвертьфинал, где ее соперником станет лондонский Арсенал. Другую пару составили Манчестер Юнайтед и Челси.

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