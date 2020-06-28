Михайличенко: Радости и оваций в раздевалке судей было не меньше, чем в раздевалке Десны – вот это для меня вопрос

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко выделил ключевые моменты поражения от Десны (2:3) в 28 туре УПЛ.

"Первый тайм получился очень плохим, было очень много потерь, проиграли очень много единоборств. Самое главное – мы перестали играть в то, что хотели. Было слишком много длинных передач. Да, у нас произошли изменения в составе. Не смог с первых минут выйти Сидорчук, который пропустил около недели, если не больше. Получил травму Миколенко, Попов. Наверное, это в какой-то степени сыграло свою роль. Считаю, этого не должно было быть. Кто бы ни выходил – они должны выполнять то, что запланировано.

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Второй тайм был совсем другим. Мы знали, что Десна будет защищаться большим количеством игроков, будет рассчитывать на контратаки. Все так и было, у Десны было несколько неплохих возможностей для контригры. К сожалению, мы не смогли удержать этот результат, даже сравняв счет. В такой игре пропускать два гола после стандартов – очень и очень много.

Возможно, мне показалось, но ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это дело судей. Относительно судейства ничего не хочу говорить. Просто немного не понял: проходил мимо судейской (поединок обслуживала бригада Екатерины Монзуль – прим. Футбол 24) раздевалке после матча, а там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке Десны. Вот для меня этот вопрос", – заявил Михайличенко в комментарии ПроФутбол.

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