Милан уверенно победил Рому и поднялся в еврокубковую зону: Серия А, 28 тур, воскресенье

В воскресенье, в рамках 28-го тура итальянского первенства, состоялось несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 2019/20, 28-й тур

Милан – Рома – 2:0

Голы: Ребич, 76, Чалханоглу, 88 (пен.)

Наполи – СПАЛ – начало матча в 20:30

Сампдория – Болонья – начало матча в 20:30

Сассуоло – Верона – начало матча в 20:30

Парма – Интер – начало матча в 22:45

Лацио одержал волевую победу над Фиорентиной, Кальяри в матче с шестью голами одолел Торино: Серия А, 28 тур, суббота

Милан и Рома преследовали в Серии А одинаковую цель – еврокубки. Однако, если подопечные Паулу Фонсеки пытались догнать Аталанту, чтобы попасть в Лигу чемпионов, то "россонери" были бы довольны и Лигой Европы. В любом случае очки необходимо было набирать каждой из команд.

Первый более-менее опасный момент в матче возник лишь на 20-й минуте, когда Эдин Джеко головой направил мяч мимо правой стойки. Впоследствии свой момент упустил Джакомо Бонавентура, пробив с границы штрафной высоко над перекладиной. Среди прочего стоит упомянуть и выстрел головой Чалханоглу, который, однако, также просвистел выше ворот.

После перерыва Милан заиграл убедительнее, однако транжирил момент за моментом. Пока Ребич не сыграл на добивании и со второй попытки не загнал мяч в сетку ворот. А под конец матча Крис Смоллинг грубо сбил соперника в своей штрафной и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Чалханоглу, несмотря на то, что Антонио Миранте угадал направление полета мяча.

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