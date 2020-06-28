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Кубок Англии: результаты жеребьевки 1/2 финала – Зинченко узнал имя потенциального соперника

21:45 - Читати українською
Кубок Англии: результаты жеребьевки 1/2 финала – Зинченко узнал имя потенциального соперника
Зинченко в поединке против Арсенала / Getty Images

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии 2019/20 – Зинченко и Ко узнали возможного соперника.

Манчестер Юнайтед будет противостоять Челси, а Арсенал – победителю пары Манчестер Сити – Ньюкасл, сообщает твиттер Кубка Англии.

Челси минимально переиграл Лестер и стал третьим полуфиналистом Кубка Англии

Отметим, что поединки запланированы на 18 и 19 июля, время начала матчей пока неизвестно. Добавим, что Манчестер Сити в этот момент проводит последний четвертьфинал.

Добавим, что финал запланирован на 1 августа – поединок традиционно состоится на Уэмбли.

Арсенал драматично одолел Шеффилд Юнайтед и вышел в полуфинал Кубка Англии

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