Ворскла удержала ничью против Олимпика, не дав дончанам догнать себя в таблице

Ворскла и Олимпик расписали безголевую ничью в матче 28 тура УПЛ. Читайте отчет об игре на сайте "Футбол 24".

Полтавчане посреди недели имели 120 минут против Мариуполя в Кубке, поэтому от них трудно было ожидать яркой игры. Олимпик выглядел свежее, но до острых моментов доходило крайне редко. Больше всего выделялся иранец Шахаб, правда, не всегда с положительной стороны – желание заработать пенальти привело лишь к желтой за симуляцию. Балашов с Тейшейрой также пытались создать проблемы Ткаченко, впрочем, кипер Ворклы справился со всеми ударами.

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Второй тайм не принес никаких изменений в ход поединка. Олимпик атакует, владеет мячом, а Ворскла надеется отбиться и выбежать хоть в какую-то контратаку. Ткаченко окончательно закрепился в звании главного героя, постоянно страхуя партнеров – сейв после хитрого выстрела Тейшейры особенно запомнился. Под занавес встречи Ворскла вообще могла наказать уставший Олимпик, если бы Луизао и Кане лучше использовали свои возможности.

"Сухая" ничья позволила команде Максимова удержать девятое место и три очка отрыва от дончан в турнирной таблице – 27 против 24.

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