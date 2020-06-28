Штутгарт оформил выход в Бундеслигу – Гамбург позорным поражением решил судьбу путевки в плей-офф

В рамках 34-го тура второй Бундеслиги определились команды, которые поднимутся в классе.

Вторая Бундеслига 2019/20. 34-й тур

Арминия – Хайденхайм – 3:0

Голы: Клос, 14, Фогльзаммер, 17, Клаусс, 53

Гамбург – Зандхаузен – 1:5

Голы: Хант, 62, (пен.) – Ван Дронглен, 13, (аг.), Беренс, 21, 83, (пен.), Энгельс, 89, Дикмайер, 90+3

Штутгарт – Дармштадт – 1:3

Голы: М. Гомес, 42 – Дурсун, 32, Бадер, 53, Кемпе, 88

Удаление: Палссон, 66 (Дармштадт)

Поединок Штутгарта ничего не решал в борьбе за второе место – "швабы" гарантировали себе выход в элиту благодаря лучшей разнице мячей, чем у Хайденхайма. Наверное потому Дармштадт сумел обыграть хозяев, несмотря на гол Марио Гомеса, который принял решение завершить карьеру.

Роббен официально объявил о возобновлении карьеры – легенда снова будет играть за родной клуб

А вот за путевку в плей-офф боролись Гамбург и Хайденхайм, но обе команды умудрились крупно проиграть. Хайденхайм был разбит лидером второй Бундеслиги – Арминией, а Гамбург вообще был уничтожен Зандхаузеном.

Таким образом, именно Хайденхайм будет сражаться с Вердером в плей-офф за место в первой Бундеслиге – команда опередила Гамбург лишь на одно очко.

"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа