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АЕК с Чигринским уступил Олимпиакосу – клуб украинца все еще имеет надежды на Лигу чемпионов

01:05 - Читати українською
АЕК с Чигринским уступил Олимпиакосу – клуб украинца все еще имеет надежды на Лигу чемпионов
АЕК – Олимпиакос – 1:2 / фото ФК АЕК

В рамках 30-го тура чемпионата Греции АЕК минимально проиграл Олимпиакосу, который уже оформил чемпионство. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Греции 2019/20. 30-й тур

АЕК – Олимпиакос – 1:2

Голы: Араухо, 66 – Эль-Араби, 38, Камара, 45

Олимпиакос сделал свое дело еще до перерыва – Эль-Араби и Камара оформили комфортное преимущество. Араухо один гол отыграл, однако большего одноклубники Чигринского не смогли добиться. Добавим, что украинец провел на поле весь матч, однако дважды не смог сдержать атаку соперника.

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Таким образом, Олимпиакос набрал 78 очков и гарантировал себе чемпионство за 6 туров до завершения – второй ПАОК имеет 19 пунктов меньше. Добавим, что это уже 45 чемпионство Олимпиакоса в греческого первенства – рекорд страны. АЕК Чигринского расположился третьим с 56 зачетными баллами.

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