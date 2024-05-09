После победы над Баварией (2:1) голкипер мадридского Реала Андрей Лунин получил шанс стать лишь 3-м украинцем в истории, который примет участие в финальном поединке Лиги чемпионов. Похвастаться таким достижением до этого удавалось дважды Андрею Шевченко с итальянским Миланом и Александру Зинченко с Манчестер Сити.

Матч против Боруссии Д, запланированный на 1 июня, станет для "сливочных" уже 18-м финалом в истории. Андрей с вероятностью в 90% появится в старте королевского клуба. На стороне 25-летнего кипера и фанаты Реала, которые считают несправедливым, если в финальной схватке Анчелотти доверит место в рамке ворот Тибо Куртуа, который оправился от травмы и успел провести полноценный матч против Кадиса.

О сверхдраматическом поединке на Сантьяго Бернабеу, польском арбитре Шимоне Марциняке, который "украл" гол у Баварии, новом контракте Лунина и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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