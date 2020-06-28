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Сетьен потерял контроль в Барселоне – футболисты игнорируют тренера, который рискует лишиться должности

10:27 - Читати українською
Сетьен потерял контроль в Барселоне – футболисты игнорируют тренера, который рискует лишиться должности
ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен переживает кризис управления во главе каталонской команды.

50’ Федор Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луис Суарес 20’
Луис Суарес 67’
20’ Луис Суарес
50’ Федор Смолов
67’ Луис Суарес
88’ Яго Аспас

По информации Marca, специалист потерял авторитет в раздевалке и почти не разговаривает с игроками. Многие из лидеров его игнорирует. Сетьен в основном общается через своего аситента – Эдера Сарабию. Футболисты недовольны тренировками и покидают занятия с ощущением потерянного времени.

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Сообщается, что руководство клуба знает о ситуации в команде. Бартомеу уже признал, что ставка на Сетьена не сработала. Ранее все нивелировали результаты, но ничьи с Севильей и Сельтой дают шанс Реалу стать единоличным лидером Ла Лиги.

Похоже, что сейчас только победа в Лиге чемпионов может уберечь Сетьена от отставки. Ощущение в клубе такое, что без уверенности в составе тренер не сможет справиться с ситуацией в следующем сезоне.

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