Сетьен потерял контроль в Барселоне – футболисты игнорируют тренера, который рискует лишиться должности

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен переживает кризис управления во главе каталонской команды.

По информации Marca, специалист потерял авторитет в раздевалке и почти не разговаривает с игроками. Многие из лидеров его игнорирует. Сетьен в основном общается через своего аситента – Эдера Сарабию. Футболисты недовольны тренировками и покидают занятия с ощущением потерянного времени.

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Сообщается, что руководство клуба знает о ситуации в команде. Бартомеу уже признал, что ставка на Сетьена не сработала. Ранее все нивелировали результаты, но ничьи с Севильей и Сельтой дают шанс Реалу стать единоличным лидером Ла Лиги.

Похоже, что сейчас только победа в Лиге чемпионов может уберечь Сетьена от отставки. Ощущение в клубе такое, что без уверенности в составе тренер не сможет справиться с ситуацией в следующем сезоне.

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