Фанаты Дебрецена едва не избили футболистов прямо на поле – украинец не помог спастись от вылета впервые за 27 лет

Венгерский Дебрецен не сумел спастись от вылета и не будет представлен в элите впервые за 27 лет.

Чтобы избежать понижения в классе, Дебрецен должен был побеждать в последнем туре чемпионата Венгрии, но сыграл вничью со своим главным конкурентом – Пакшем.

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Сразу после финального свистка болельщики "красно-белых" выбежали на поле и напали на игроков своей команды. Фанаты толкали футболистов и заставляли снять свои футболки. Уладить ситуацию сумел только отряд полиции, который оперативно появился на поле.

Отметим, что за Дебрецен играет украинец Юрий Габовда. Клуб, который 11 раз выигрывал чемпионат Венгрии, впервые за 27 лет покинул элитный дивизион.

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